Anche un tempo c’erano tante case diverse che producevano scarpette per i calciatori, e i migliori naturalmente si legavano come testimonial di quelle più importanti. I tempi delle scarpette nere è finito da un bel po’ e oggi in campo si vedono calciatori indossare modelli viola, verdi o con i nomi dei figli o magari le proprie iniziali. Da Ronaldo a Messi passando da Griezmann e Neymar ecco le scarpette che usano i big del calcio mondiale.

Cristiano Ronaldo testimonial Nike

Cristiano Ronaldo è naturalmente la stella della Nike e calza le Mercurial Superflv V (che costano 280 euro). Queste scarpe sono state ideate proprio per Cristiano Ronaldo, che indossa le Mercurial dal 2010, ogni anno c’è una miglioria. Oltre al nero, c’è anche l’arancione come colore basa, per chi volesse un paio di scarpette più sgargianti.

Messi uomo immagine della Adidas

Se CR7 è il testimonial principale della casa americana, Leo Messi lo è della Adidas. La ‘Pulce’ indossa le Adidas Nemeziz 17+, che ha utilizzato quest’anno con tre colori diversi: il blu, il nero e il giallo; il costo è di 300 euro. Mentre quando gioca con l’Argentina il trentenne fuoriclasse utilizza le Ocean Storm.

in foto: Le scarpe personalizzate di Leo Messi.

Le scarpette di Neymar

Il brasiliano è, come Ronaldo, un uomo della Nike e utilizza una versione personalizzata dalla Mercurial Superflv V, cambiano i colori rispetto a quelli di CR7. O’Ney ha scelto quelli del suo Brasile. Mentre quando gioca in nazionale utilizza le Mercurial Vapor XI, il costo di quest’ultime è leggermente inferiore (230 euro).

Suarez, Bale e Pogba

Indossano lo stesso modello il gallese del Real e l’uruguagio del Barcellona, che utilizzano l’Adidas X 17+ Purespeed. Testimonial importante della casa tedesca è anche il centrocampista del Manchester United Pogba che utilizza le Ace 17+ Purecontrol (270 euro il prezzo di listino).

Lewa e Dybala

La Nike oltre a Ronaldo e Neymar ha tra i suoi big anche Paulo Dybala e Robert Lewandowski. Lo juventino utilizza le Nike Mercurial Superfly 5 Blackout, che costano circa 300 euro. Il contratto dell’argentino con la casa americana è però in scadenza e chissà se rinnoverà. Lewandowski invece calza le Hypervenom Phantom 3, per averle bisogna sborsare 280 euro.

Griezmann stella Puma

Non è legato né alla Nike né alla Adidas l’attaccante francese dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann, che è il grande testimonial calcistico della Puma, che un tempo aveva come uomo immagine Diego Armando Maradona. Il francese indossa le Puma One 17.1 (180 euro), mentre quando veste la maglia della Francia calza le Puma One Chrome (240 euro).