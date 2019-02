Non solo Marcelo, ma anche James Rodriguez. Cristiano Ronaldo avrebbe provato a convincere non solo l'esterno brasiliano, ma anche il trequartista colombiano, a raggiungerlo in futuro alla Juventus. Le ultime notizie di calciomercato provenienti dalla Spagna, raccontano del pressing di CR7 nei confronti dell'ex compagno che a fine stagione sembra destinato a tornare momentaneamente al Real (il Bayern non dovrebbe esercitare il riscatto) prima di partire nuovamente per accettare una nuova sfida professionale.

Cristiano Ronaldo chiama James Rodriguez alla Juventus, le ultime notizie di calciomercato dalla Spagna

Secondo quanto riportato da Marca, Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James Rodriguez per cercare di convincerlo a trasferirsi alla Juventus nel prossimo mercato estivo. I due hanno condiviso al Real Madrid le stagioni dal 2014 al 2017, prima della cessione in prestito biennale con riscatto al Bayern Monaco. A meno di colpi di scena i tedeschi non eserciteranno la clausola per acquistare a titolo definitivo James che tornerà dunque al Real Madrid. Una soluzione momentanea visto che le sirene di mercato raccontano di una nuova possibile esperienza professionale per Rodriguez. Tra le pretendenti c'è anche la Juventus, con CR7 che potrebbe vestire i panni dello "sponsor" dell'operazione.

Quanto costa James Rodriguez, le cifre del possibile colpo di calciomercato

Ma quanto dovrebbe spendere la Juventus per strappare James Rodriguez al Real Madrid. Nel caso di volontà di cessione effettiva da parte delle merengues, il prezzo del cartellino del colombiano potrebbe essere superiore ai 40 milioni di euro (la sua valutazione di mercato secondo i siti specialistici è di 65 milione di euro). Una cifra alla portata della società bianconera che dovrebbe poi versare nelle casse del giocatore un ingaggio da almeno 7 milioni di euro a stagione.

Marcelo, James Rodriguez, Isco, quante stelle del Real nel mirino di mercato della Juventus

Il nome di James Rodriguez si aggiunge a quelli di altri due stelle di proprietà del Real Madrid nel mirino di mercato della Juventus. Si tratta di Marcelo e Isco, entrambi intrigati dalla prospettiva di un'avventura lontano da Madrid, anche alla luce dei rapporti non idilliaci con il nuovo allenatore Solari. Anche in questo caso potrebbe rivelarsi decisivo il "lavoro" sotto traccia di Cristiano Ronaldo, soprattutto nel caso di Marcelo: il rapporto di amicizia tra i due è fortissimo, come confermato recentemente anche dalla compagna del brasiliano.