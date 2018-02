Le vittorie e i risultati positivi generalmente regalano serenità, Gattuso ha portato tutto questo al Milan. E la ciliegina sulla torta l’ha messa Gigio Donnarumma che, dopo mesi di grande tensione, si è riconciliato in modo definitivo con la tifoseria in Bulgaria, dove i rossoneri hanno vinto per 3-0 contro il Ludogorets nei sedicesimi d’andata di Europa League. Al termine dell’incontro il portiere si sarebbe avvicinato allo spicchio che ospitava i tifosi del Milan e avrebbe regalato loro la sua maglia.

I vecchi problemi tra Donnarumma e il Milan

La scorsa estate non è stata serenissima per il portiere che tra pochi giorni compirà diciannove anni. Il suo procuratore Mino Raiola ha trattato per settimane con il club per il suo rinnovo contrattuale. Raiola usò toni forti all’epoca e il portiere fu contestato e non poco dalla tifoseria sia sui social che nel corso di una partita dell’Europeo Under 21, in cui gli furono tirati delle finte banconote e fu creato l’appellativo: ‘Dollarumma’. Poi la tanto agognata firma è arrivata, con annesso ingaggio del fratello Antonio. E di fatto fu firmata anche la pace, che a metà dicembre è saltata. I legali di Donnarumma parlarono di mobbing verso Gigio, lui li smentì, ma i tifosi comunque non la presero bene e lo contestarono nel corso del match di Coppa Italia con il Verona.

Gigio regala la maglia ai tifosi del Milan

I risultati hanno riportato armonia tra la tifoseria più calda e il portiere, che è tornato a giocare su alti livelli e ha dato grande sicurezza al reparto. E a Ludogorets, dove il Milan ha di fatto ipotecato il passaggio agli ottavi di finale, la pace, probabilmente quella definitiva, potrebbe essere stata ratificata con il regalo di Gigio. E la Curva magari già domenica tornerà con calore a inneggiare e applaudire il portiere che in nazionale dovrà raccogliere l’eredità di Buffon.