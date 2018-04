Gigio Donnarumma domenica scorsa ha disputato la 100esima partita in Serie A, record assoluto per un diciannovenne. Il Milan lo ha blindato l’estate scorsa, ma il futuro del fortissimo portiere rossonero non è così scontato. Il club ha già preso Reina, il numero uno del Napoli arriverà a costo zero, e Donnarumma potrebbe andare via. Secondo ‘France Football’ il portiere è un obiettivo di mercato del Paris Saint Germain.

Donnarumma nel mirino del Paris Saint Germain

Il Paris Saint Germain chiuderà un’altra stagione trionfale in patria, Emery se vincerà anche la Coppa di Francia lascerà a fine stagione con sette trofei vinti in due anni. La Champions non è arrivata. Il prossimo allenatore sarà Thomas Tuchel che avrà il compito di dare l’assalto alla competizione più importante per club. Se il Paris non è riuscito nemmeno in questa stagione a qualificarsi almeno per le semifinali di Champions non è certo per gli errori del portiere Areola, che a fine anno potrebbe essere sostituito. L’obiettivo principale è Gigio Donnarumma.

Le alternative Alisson e Oblak

Raiola spesso ha detto che senza Champions il diciannovenne portiere della nazionale in estate avrebbe cambiato aria. Secondo la stampa francese il direttore sportivo del Paris Antero Henrique avrebbe già iniziato a dialogare con il procuratore italo-olandese di Donnarumma, che ha una valutazione di 70 milioni di euro, anche se non qualificandosi per la Champions il portiere del Milan potrebbe avere una valutazione senz’altro più bassa. Henrique naturalmente non ha tralasciato altre piste e avrebbe effettuato anche un sondaggio con la Roma per Alisson, valutato non meno di 50mila euro. Nel mirino ci sarebbe anche lo slovacco Oblak, che però sembra intoccabile. L’Atletico Madrid ha inserito nel suo contratto una clausola da 100 milioni.