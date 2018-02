Massimo Donati ci ripensa e non si ritira. Il centrocampista classe '81, reduce dall'esperienza all'Hamilton, ha firmato infatti un contratto fino a fine stagione col St. Mirren FC. L'ex Atalanta, Milan Palermo e Bari si stava allenando ormai da qualche settimana con la squadra scozzese. Lo scorso 29 gennaio aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi al ruolo di allenatore delle giovanili proprio dello stesso club ma a distanza di pochi giorni la voglia di calcare nuovamente il terreno di gioco ha prevalso su ogni cosa e ha quindi deciso di accettare l’offerta del St.Mirren. Donati è parso davvero entusiasta di indossare di nuove gli scarpini e tornare a lottare in mezzo al campo come ha sempre fatto e ha dichiarato al sito ufficiale della sua nuova squadra

Sono ancora in forma, sto bene fisicamente, mi sono allenato per qualche giorno in più e poi ho avuto questa opportunità che ho preso al volo. Questo club è molto organizzati, lo stadio è bello, i tifosi caldi e sono felice di essere qui.

Il comunicato del St.Mirren.

Sul sito ufficiale del club scozzese è stata pubblicata la nota che ha ufficializzato il passaggio dell'ex centrocampista del Celtic al St.Mirren

St Mirren è lieta di annunciare la firma di Massimo Donati su un contratto a breve termine fino alla fine della stagione. Il centrocampista italiano si è allenato con i Saints nelle ultime settimane e ha impressionato molto il club. Il 36enne ha iniziato la sua carriera in serie A con l'Atalanta prima di passare al Milan nel 2001. Massimo ha fatto esperienza anche in Scozia dopo essere al Celtic nel 2007, dove ha fatto 55 presenze e ha segnato per gli Hoops in Champions League. Dopo aver lasciato il Celtic nel 2009 è tornato in Italia prima di tornare in Scozia nel 2016 per firmare per Hamilton Academical.

Fowler: Siamo impressionati.

James Fowler, Assistant Manager, ha parlato del nuovo acquisto in maniera molto positiva