"Sto combattendo la battaglia contro il cancro". Dolores Aveiro, 64 anni, è la madre di Cristiano Ronaldo e ha rivelato nell'intervista a una tv portoghese quali sono le sue condizioni di salute attuali: un tumore al seno sinistro, il secondo dopo quello che le era stato diagnosticato al destro nel 2007, ha aggredito di nuovo la donna: "Sono stata operata a Madrid e ho effettuato un ciclo di cure specialistiche, adesso lotto per guarire dalla malattia", ha rivelato la madre del campione lusitano poco prima di partire per l'Italia e abbracciare suo figlio in occasione del compleanno festeggiato di recente. Fin qui il racconto di mamma Dolores che ha preferito non raccontare altri dettagli della vicenda personale e della patologia che l'ha costretta all'intervento e poi alla radioterapia.

La donazione di CR7. Nel 2009 Cristiano ha donato 100.000 sterline (circa 115 mila euro) all'ospedale di Madeira nel quale era stata curata sua madre, una donazione fatta da campione per aiutare la ricerca e potenziare i mezzi a disposizione della struttura, confermata all'epoca da Isabel Aguiar, direttrice dell'ente.

In difesa di suo figlio: "Non è uno strupratore". Una confessione shock che ha fatto seguito alle parole di sostegno spese per contrastare anche il battage mediatico scatenato dalle accuse di presunta violenza sessuale scagliate da Kathryn Mayorga contro il cinque volte Pallone d'Oro. In un albergo a Las Vegas, 9 anni fa, quando CR7 non aveva ancora raggiunto l'apoteosi madrilena ma era già una star del calcio internazionale, si sarebbe consumato il reato che – denuncia alla mano – ha spinto gli inquirenti a ulteriori indagini. "Ho fiducia in mio figlio, lo conosco bene e gli credo quando dice di essere estraneo alla vicenda – ha aggiunto la signora Aveiro -. Quando la donna ha accettato di salire in stanza credeva che ci sarebbe andata per giocare a carte?".