Le decisioni arbitrali di Milan-Juventus hanno fatto discutere. Non sono mancate le polemiche per il rigore concesso ai bianconeri con il Var nel finale per il fallo di mano di Calabria sul tentativo di rovesciata di Cristiano Ronaldo. Durissimo sui social Ringo, noto dj e conduttore radiofonico, che ha provocatoriamente invitato i rossoneri a mandare in campo la squadra Primavera. Il celebre tifoso milanista ha postato anche delle foto relative ad episodi arbitrali del passato, con protagonisti de Ligt e Alex Sandro.

Milan-Juventus, Ringo polemico sui social per il rigore concesso ai bianconeri

Il fallo di mano di Calabria, sanzionato con il Var nel finale di Milan-Juventus di Coppa Italia, ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri. Sull'argomento è intervenuto sui social, Rocco Maurizio Anaclerio meglio conosciuto con lo pseudonimo di DJ Ringo conduttore radiofonico e celebre personaggio televisivo. Il volto noto ha postato una serie di foto provocatorie relative ad episodi da moviola del passato. Ringo, grande tifoso milanista, ha pubblicato degli scatti relativi ad un tocco col braccio di de Ligt, e a quello di Alex Sandro su un cross di Calhanoglu in un Juventus-Milan del passato. Due situazioni non sanzionate col rigore, al contrario dell'episodio di ieri sera in Coppa Italia.

Milan manda in campo la Primavera in Coppa Italia, l'invito di DJ Ringo

Come se non bastasse, Ringo ha poi invitato il Milan a prendere provvedimenti in vista della partita di ritorno. Questo il tweet del deejay, molto polemico e destinato a far discutere, soprattutto per l'attacco frontale alla Juventus: "Valeri missione compiuta..Diffidati? Puntuale tutti ammoniti e quindi fuori al ritorno, Giuve in crisi in partita? Puntuale il rigore al 90esimo.. #MilanJuventus il ritorno voglio la primavera in campo! #forzamilan"