Dito medio mostrato ai tifosi del Torino dopo aver segnato la rete della vittoria nel derby molto acceso. La Juventus si aggiudica il derby Primavera contro i granata grazie al gol segnato da Jakupovic ma a fare notizia è il gesto di Leandro Fernandes che ha fatto discutere: una reazione rabbiosa da parte del calciatore bianconera che – come rivelerà in seguito – è stato spesso preso di mira, beccato, insultato da parte dei sostenitori granata. E così l'urlo di gioia legittimo della formazione allenata da Dal Canto è passato in secondo piano rispetto alla reazione sopra le righe al Filadelfia del 18enne centrocampista olandese.

Qualcosa di molto simile all'atteggiamento che ebbe Gonzalo Higuain a Barcellona, coi tifosi blaugrana che – memori dei suoi trascorsi al Real Madrid – lo misero nel mirino nell'incontro di Champions League. Un gesto di cui il giovane calciatore della Juventus si è subito scusato pubblicando un messaggio sul proprio profilo social: una prova di maturità che gli fa onore (il ragazzo ha spiegato che la sua era stata una reazione ad alcuni insulti razzisti rivolti allamadre) ma non gli eviterà comunque una multa da parte della Juventus che non ha alcuna intenzione di giustificare situazioni del genere.

Mi scuso per il mio gesto – ha scritto sul suo profilo Instagram Fernandes, il calciatore di origini angolane e di passaporto olandese – non volevo offendere il pubblico e tanto meno i tifosi del Torino. E' stato un gesto di reazione agli insulti razzisti e alle offese contro mia madre che alcune persone mi hanno rivolto per tutta la partita. Ho sbagliato e devo imparare per il futuro a controllarmi anche se a volte è difficile restare passivi e bisogna comunque combattere il razzismo insieme.