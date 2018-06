Per decenni tutti gli appassionati di calcio letteralmente non vedevano l’ora che arrivasse in tv 90° minuto, un programma cult che faceva vedere i gol e le immagini delle partite di Serie A, e che aveva una squadra di inviati passata alla storia per mille motivi. Il calcio è cambiato in tutti questi anni, 90° ha sempre resistito, anche se per un triennio ha dovuto cedere il passo, ma adesso definitivamente questa storica trasmissione rischia seriamente di scomparire. Questa potrebbe non essere l’unica grande novità. Perché gli appassionati potrebbero essere costretti a dover sottoscrivere due abbonamenti per vedere l’intero campionato di calcio di Serie A.

Potrebbero servire due abbonamenti tv per seguire la Serie A

L’assembla dei presidenti della Lega di Serie A ha approvato i nuovi pacchetti per la vendita dei diritti televisivi per il triennio 2018-2020, dopo aver risolto il contratto con la spagnola Mediapro. All’orizzonte si intravede una grande rivoluzione. Perché nessun operatore, in prima battuta, potrà acquistare i diritti dell’intero campionato di Serie A e questo potrebbe significare che gli utenti per poter seguire tutto il campionato potrebbero dover sottoscrivere due abbonamenti per vedere tutto il campionato.

I 3 pacchetti in vendita della Lega di Serie A

C’è il rischio concreto, per i tifosi, di dover sottoscrivere due abbonamenti differenti, sempre che non ci siano accordi commerciali tra gli operatori licenziatari. In vendita ci sono tre pacchetti con delle esclusive per ogni prodotto e nessun operatore potrà acquistarli tutti. I pacchetti non sono più costruiti in base alle squadre, ma alle fasce orarie. Il primo pacchetto avrà 114 incontri, pari a tre gare per giornata in tre fasce orarie: ore 18 del sabato, ore 15 della domenica e ore 20.30 della domenica (cambia l’orario d’inizio del posticipo). Il secondo permetterà all’acquirente di trasmettere 152 gare: le partite delle 15 del sabato e della domenica, la gara delle 18 di domenica e il Monday Night. Infine c’è il terzo pacchetto con 114 partite: quella delle 20.30 del sabato, quella delle 12.30 di domenica e una di quelle in programma alle 15 di domenica.

90° minuto, rischia di scomparire la storica trasmissione tv della Rai

L’altra grande novità rappresenta la storica trasmissione della Rai 90° minuto che potrebbe scomparire. Perché è stato stabilito che nessuno dei canali del digitale potrà trasmettere le immagini delle partite del campionato prima delle 22 o tre ore dopo il termine di ogni partita. Ciò significa in automatico che 90° non ci sarà. Gli highlights saranno disponibili n chiaro prima sul web che in tv. Questi due bandi verranno venduti entro giugno. Complessivamente la Lega di Serie A vorrebbe ricavare dalla vendita dei diritti è di 1,1 miliardi di euro.