Nel calcio non c'è mai stata riconoscenza e mai ci sarà. La storia che arriva dalla vicina Croazia ne è l'esempio lampante: Nikola Jurcevic, arrivato appena 65 giorni fa sulla panchina della Dinamo Zagabria, è stato esonerato dal club croato dopo aver vinto il campionato. La Dinamo si è laureata campione di Croazia per la 19esima volta nella sua storia ad una giornata dalla fine grazie ai 3 punti di vantaggio sul Rijeka che non può più sperare a causa degli scontri diretti sfavorevoli.

Jurcevic è stato messo alla porta subito dopo aver raggiunto l'aritmetica certezza del titolo ma ciò che ha fatto più discutere ultimamente intorno al club della capitale è stato il rendimento sotto la sua gestione: 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte con l'ultima gara persa per 1-0 contro il Rudes terzultimo. Nelle cinque gare prima della vittoria finale era arrivata solo un'affermazione in casa dell'Hajduk: dopo il misero bottino di un punto in quattro partite.

L'esonero di Nikola Jurcevic è arriva ad otto giorni dalla finale di Coppa di Croazia che vedrà i neocampioni sfidare l'Hajduk Spalato, attualmente terza forza del campionato a quattro lunghezze proprio dalla Dinamo, e ultima vittima prima di un magrissimo bottino che ha portato lo stesso alla vittoria finale. La Dinamo Zagabria aveva ben 12 punti di vantaggio sulla seconda durante la prima parte di stagione ma il bottino è stato totalmente dilapidato a causa di risultati altalenanti e poco convincenti. Questo il tweet con cui la società croata ha reso nota la separazione dal suo tecnico: