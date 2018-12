Diletta Leotta ha lasciato Sky ed è diventata il volto di DAZN, dove ha continuato a occuparsi di calcio. La conduttrice lavora anche per FOX, conduce il programma ‘Il Contadino cerca moglie’. In un intervento a margine di ‘FOX Circus’, lo spettacolo delle Serie TV, con un evento al BASE di Milano con 52 ore di intrattenimento live non-stop dal 30 novembre al 2 dicembre, la Leotta ha parlato anche di calcio e ha svelato il suo tridente preferito.

Qual è il tridente preferito da Diletta Leotta

Ha risposto a tantissime domande la bionda siciliana, che ha dovuto dare anche delle importanti risposte su temi calcistici. C’è stato chi ha chiesto alla Leotta quale fosse il suo tridente d’attacco preferito per il 2018. La risposta è stata: “Icardi, Dybala e Cristiano Ronaldo”. Due juventini e un interista. Dybala ha vinto lo scudetto con i bianconeri, CR7 invece la Champions League con il Real Madrid, mentre Maurito non ha conquistato alcun trofeo, ma con i suoi gol ha trascinato l’Inter che grazie alle sue reti è ritornata in Champions League e spera pure di ritrovare gli ottavi di finale.

Gli sportivi più bravi del 2018

Diletta Leotta, che lunedì prossimo presenterà il Gran Galà del Calcio in cui verranno premiati i migliori calciatori della stagione 2017-2018, in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha invece eletto gli sportivi italiani più bravi del 2018 , che volge alla conclusione. La Leotta ha scelto Chicco Molinari: “L’Italia del golf non ha mai avuto un campione così, è un grande”, le meravigliose ragazze della Pallavolo che hanno sfiorato il Mondiale poche settimane fa e le bravissime ragazze delle Farfalle della ritmica: “Sono state favolose. Ragazze di personalità, da premiare per il lavoro, il sacrifico e l’abnegazione, un messaggio importante in un periodo difficile per le donne”.