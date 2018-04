Un gol per continuare a sperare in un posto in Champions la prossima stagione, una rete per riaprire nuovamente la corsa scudetto. E’ stato questo l’esito degli importantissimi gol realizzati da due dei più grandi difensori del nostro campionato italiano e anche degli altri 5 top tornei europei. De Vrij e Koulibaly non smettono di sorprendere e in Serie A segnano praticamente anche più di un centrocampista o addirittura di attaccanti che ad oggi sono stati in gradi di realizzare al massimo una sola rete. Ma non è tutto. L’olandese e il senegalese, insieme a Bastos sempre della Lazio, sono anche nelle prime 5 posizioni dei difensori che sono andati più volte in gol nei massimi campionati europei.

Ma in Italia c’è chi sta sperando di raggiungerli e superarli. Certo, l’impresa è ardua e le giornate di campionato da giocare sono ormai diventate soltanto 4. Già è difficile vedere un centrale difensivo segnare, figuriamoci vedergli fare più di un gol in pochissime gare. Andiamo dunque a vedere la top 5 dei difensori ad aver realizzato, ad oggi, il maggior numero di gol in Serie A.

De Vrij è l’attaccante in più di questa Lazio

L’abbiamo visto esultare nuovamente domenica scorsa contro la Sampdoria di Giampaolo. Già, una gioia comprensibile data l’importanza del gol che ha messo a segno Stefan De Vrij. Ormai ci siamo quasi abituati vederlo mettere in rete gol con la Lazio di Inzaghi. Contro i blucerchiati, è stato infatti il suo sesto gol stagionale, portandosi al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori biancocelesti. Il centrale della Lazio è diventato così il miglior difensore goleador d'Europa insieme a Naldo ed il primo della nostra Serie A. Piccola curiosità: segna con il cento per cento di media realizzativa.

Sei tiri nello specchio e altrettanti gol. Numeri assolutamente pazzeschi per un calciatore che però ha già dichiarato di lasciare la Lazio al termine della stagione complice il mancato accordo contrattuale sul rinnovo. Una perdita non di poco contro per il centrale della Nazionale olandese che ad oggi vale davvero una fortuna. Il suo valore di mercato è infatti pari a 40 milioni di euro e una sua cessione, senza finire in scadenza di contratto, avrebbe sicuramente fruttato ai biancocelesti almeno una ventina di euro in più rispetto a questa cifra.

Il quinto sigillo di Koulibaly vale uno scudetto

Ma nella giornata in cui il difensore olandese ha raggiunto il primato solitario in classifica difensori goleador in Italia e in Europa, a seguire De Vrij e Naldo in testa c’è proprio lui: il nuovo eroe di Napoli. Stiamo parlando ovviamente di Kalidou Koulibaly che con il suo gol, domenica scorsa, all’Allianz Stadium di Torino, contro la Juventus, ha consentito al Napoli di portarsi adesso a solo 1 punto di distanza dai bianconeri che restano comunque in testa alla classifica.

Per il difensore del Napoli, il gol alla Juventus, oltre al valore pesantissimo che ha avuto dal punto di vista della classifica, la gioia anche di essersi portato a 5 gol in Serie A, proprio come Bastos alle spalle della coppia di testa, in Europa, con lo stesso De Vrij e Naldo. Un record davvero incredibile per il difensore senegalese secondo in Italia per gol realizzati. Ma siamo certi che questo per Napoli, senza pensare a come andrà a finire il campionato, ha un valore davvero immenso.

Bastos è l’outsider di questa classifica

Tra lui e lei scegliere non saprei. Questa Lazio fa davvero paura. Incredibilmente hanno fatto gol tutti i difensori che compongono la rosa biancoceleste. E a comporre tutta l’allegra compagnia c'è anche Bastos, autore di 4 reti (5 se consideriamo anche 1 gol in Europa League). Un calciatore che oltre alla sua fisicità e alla capacità di riuscire ad inserirsi sugli sviluppi di un calcio piazzato abbina anche un’ottima capacità di posizionamento sulla linea dei retroguardia.

in foto: Il rendimento di Bastos con la maglia della Lazio (Transfemarkt)

Per il centrale della Lazio sono 5 gol che si aggiungono ai 14 gol totali della retroguardia biancoceleste prima in Europa per reti realizzate, davanti anche all'Arsenal al momento ancora ferma a 13. Bastos in realtà anche lo scorso anno era stato capace di distinguersi per temperamento in campo nonostante in 14 presenze non fosse riuscito ad andare in gol neanche una volta.

Bomber garantito questo Skriniar

Lui ha solo 23 anni. E’ sveglio, ha carattere, personalità, grinta e quel senso del gol che hanno fatto di Milan Skriniar l’acquisto più azzeccato dell’Inter degli ultimi anni. Lui, che solo lo scorso anno si era consacrato nel campionato italiano con la maglia della Sampdoria, oggi è la vera roccia di una squadra, quella di Spalletti, che fa dell’equilibrio dei due centrali (l’altro è Miranda) il suo punto di forza. Ma oltre alla sua ottima tenuta fisica e alla stabilità garantita in difesa, Skriniar è riuscito ad andare anche in gol per diverse volte.

in foto: Lo score realizzativo di Skriniar in carriera (Transfermarkt)

Lo slovacco infatti ha messo a segno ben 4 gol in 34 presenze. Il primo fu realizzato a Crotone ad inizio campionato, poi il secondo, con il più classico dei gol dell’ex contro la Sampdoria per il secondo timbro e poi quelli realizzati contro Chievo e Benevento. Un giocatore però abituato a fare gol. Basti pensare che nella stagione 2014/2015 aveva già firmato 6 gol con la maglia dello Zilina prima di ripetersi poi la stagione successiva, sempre con lo Zilina, con 4 gol. Garanzia difensiva e di gol per questo promettente e ormai già ottimo acquisto dell’Inter.

Alex Sandro e Caceres: i terzini del gol

Ma non solo i centrali difensivi fanno gol in Serie A. Già, perchè nella schiera degli uomini della retroguardia capaci di andare in rete, ci sono anche i terzini. Uno per fascia. Cominciamo da sinistra dove il brasiliano Alex Sandro, autore comunque di una stagione non proprio perfetta con la maglia della Juventus, ha messo a segno ben 4 gol in campionato. L’ultimo, forse quello dell’illusione Juve, contro il Crotone allo ‘Scida’, pareggiato poi dalla rovesciata di Simy.

Ma a fare rumore è soprattutto il quarto gol stagionale anche di Martin Caceres (messi a segno con due squadre: Verona e Lazio).

Con la maglia dei biancocelesti il difensore uruguaiano è riuscito a realizzare il primo gol con la maglia della Lazio dopo i primi 3 realizzati con quella del Verona ad inizio stagione dove era stato ‘parcheggiato’ dal club di Lotito e in cui si era anche tolto la soddisfazione di fare gol alla sua vecchia squadra, quella Juventus che lo ha lasciato andare senza tanti rimpianti.