Il primo big match del prossimo campionato, Juventus-Napoli del prossimo 31 agosto, sta già facendo discutere a causa di alcune restrizioni decise dalla società bianconera. Dopo la notizia dell'impossibilità di acquistare un biglietto per i nati in Campania, il club campione d'Italia ha voluto fare chiarezza in merito alla vendita dei tagliandi per la partita dell'Allianz Stadium. Sul sito juventino, è infatti comparsa una nota ufficiale che precisa e smentisce le notizie uscite pochi giorni fa.

Assistere alla sfida tra i ragazzi di Sarri e quelli di Ancelotti non sarà vietato ai nati in Campania, ma bensì a coloro che risiedono in quella regione. Il comunicato spiega che i biglietti, esclusi quelli per il settore ospite per i quali si esprimerà l'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive nelle prossime settimane, non sono acquistabili soltanto da quei tifosi che hanno la residenza nel territorio campano.

Il comunicato della Juventus

"A seguito disposizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) riunitosi in data odierna, sono state definite le seguenti misure organizzative riguardanti la vendita dei biglietti per il Match Juventus-Napoli del 31 agosto 2019. Le misure sotto elencate riguardano tutti i settori ad esclusione del settore ospiti per il quale l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive (ONMS) si esprimerà nelle prossime settimane con una determina specifica. Dalle 16:00 di oggi sarà possibile acquistare biglietti per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto 2019, ore 20:45*:

– presso le ricevitorie abilitate Lis dietro presentazione del documento d’identità per la verifica della residenza. Il tagliando non sarà acquistabile da residenti nella Regione Campania, anche in possesso di fidelity card, ad eccezione della Juventus Card o tessera del tifoso Juventus. Le ricevitorie della Regione Campania non sono abilitate alla vendita di questo match

– sul sito web Sport.ticketone.it a possessori di Juventus Card o tessera del tifoso Juventus con caricamento del titolo sulla tessera stessa

I biglietti cartacei per le tribune Sud e Nord saranno acquistabili esclusivamente presso i punti vendita autorizzati Listicket. I possessori di Juventus Card o tessera del tifoso Juventus potranno acquistare tramite web con caricamento del titolo sulla tessera. Per questo match non sarà abilitato il cambio nominativo.

*data e ora potranno subire variazioni".