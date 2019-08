Diego Armando Maradona ha da poco subito un intervento al ginocchio, è andato bene ma in questo momento è ancora in ospedale, da lì ha parlato di Daniele De Rossi, che ha fatto una scelta di vita eccezionale e ha rinunciato a tante ricche offerte per andare a giocare nel campionato argentino con il Boca Juniors. Degli xeneizes Maradona è stato giocatore e oggi è soprattutto un grandissimo tifoso. Diego in un’intervista ha esaltato DDR.

Maradona esalta De Rossi

Nei giorni scorsi Maradona aveva detto parlando di De Rossi: “Quando indossi la maglia del Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro.Ti mando un un bacio. Qui starai benissimo”, poi ha ribadito tutta la sua ammirazione nei confronti dell’ex capitano della Roma in un’intervista rilasciata alla ESPN:

Ha riempito la mia anima è un ragazzo milionario, poteva scegliere qualsiasi posto dove andare a riposarsi. E invece viene qui, al Boca, a vedere la Bombonera, a scegliere l’Argentina. Quando passa De Rossi dobbiamo farci il segno della croce.

De Rossi al Boca Juniors

Dopo aver giocato una vita intera con la Roma, De Rossi è stato liquidato, con scarso preavviso dal club giallorosso. Le offerte sono fioccate. Si è parlato di proposte italiane molto interessanti, giunte da squadre top come Milan e Inter ma anche da Fiorentina, Sampdoria e Bologna. A De Rossi arrivate offerte da ogni angolo del mondo, anche molto ricche, ma il centrocampista trentaseienne ha detto sì al Boca Juniors, convinto dall’amico Nicolas Burdisso, ha accettato un contratto da 500mila euro a stagione per giocare con il club di Buenos Aires. Aveva sempre detto che quello era il suo sogno, e lo ha realizzato. Tra un paio di settimane esordirà rigorosamente con la sua maglia numero 16 prima in Coppa d’Argentina e poi in campionato con il Boca.