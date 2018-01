Il Barcellona, l’unica squadra imbattuta nei cinque principali campionati europei, conosce la sconfitta per la prima volta dopo quasi cinque mesi. I blaugrana sono stati sconfitti nel derby con l’Espanyol, nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa del Re. L’incontro è stato deciso da un gol di Oscar Melendo. Leo Messi ha fallito un calcio di rigore. La settimana prossima la capolista è chiamata alla rimonta se vuole qualificarsi per le semifinali.

Diego Lopez para un rigore a Messi.

Dopo otto anni l’Espanyol torna a vincere il derby di Barcellona. Il risultato è sorprendente considerato il divario in classifica, oltre che nelle due rose. L’Espanyol ci crede disputa una partita accorta, sfrutta le maggiori motivazioni e riesce a vincere con un gol nel finale, precisamente all’88’, di Oscar Melendo. Ma grande protagonista del match è stato l’ex portiere del Milan Diego Lopez, che al 61’ para un calcio di rigore a Leo Messi.

Il portiere dell’Espanyol per la seconda volta neutralizza un penalty di Messi, la prima volta sempre in Coppa del Re esattamente dieci anni fa, nella stagione 2007-2008, all’epoca Diego Lopez giocava con il Villarreal. L’esperto portiere è diventato il primo numero uno capace di parare due rigori all’argentino, che dal dischetto ha sbagliato sei rigori su nove in Coppa del Re.

Colpaccio di Montella con l’Atletico.

Nelle altre due gare dei quarti di finale hanno vinto il Valencia e il Siviglia. La squadra di Marcelino in casa ha piegato l’Alaves, finalista lo scorso anno. Mentre il Siviglia di Montella in rimonta ha vinto al ‘Wanda Metropolitano’ e ha battuto 2-1 l’Atletico Madrid. Dopo il gol del vantaggio di Diego Costa c’è stata l’autorete del portiere Moya. Nel finale il gol vittoria di Correa. Domani si disputerà l’ultima gara d’andata dei quarti tra il Leganes e il Real Madrid.