Diego Lopez aveva un legame speciale con Davide Astori. Furono compagni di squadra per due stagioni tra il 2008 e il 2010, l’esperto uruguagio fece da chioccia al suo più giovane collega. Qualche anno dopo Lopez divenne l’allenatore del Cagliari e in squadra c’era Astori. La tristezza in questi giorni è stata naturalmente infinita per il tecnico della squadra sarda che, nella conferenza stampa della vigilia del match di campionato con la Lazio, ha parlato dello sfortunato capitano della Fiorentina e ha detto di non aver avuto il coraggio di andare al funerale.

Diego Lopez e il ricordo di Astori

Giorni difficilissimi per Diego Lopez, che quando ha saputo la notizia della tragica morte di Astori, a Marassi, ha avuto un lieve malore. In conferenza stampa l’allenatore ha detto di non aver trovato la forza di andare al funerale dell’amico, che ricorda con grande affetto

Il primo pensiero è per la famiglia di Astori, alla mamma e alla figlia. Sentiranno la sua mancanza. Giovedì non sono andato al funerale non ci sono riuscito perché non ho avuto il coraggio di andare lì. Per me è molto difficile anche parlarne. Non sono bravo a esprimere il mio pensiero, preferisco tenerlo per me e non aggiungerò altro. Abbiamo un bel ricordo di Astori che ci porteremo tutti dentro. Parlare di calcio è difficile in una settimana così.

La sospensione di Joao Pedro

Il giocatore del Cagliari Joao Pedro è stato sospeso perché trovato due volte positivo in un controllo antidoping. Lopez non ha voluto commentare la notizia, ma ha detto che lui e la squadra sono vicini al trequartista brasiliano: "Quando ho parlato di settimana ho messo dentro anche Joao Pedro. Non aggiungo null’altro rispetto a quello che ha già detto la società. Il nostro pensiero è stare vicini al brasiliano".

Romagna lascia il numero 13 e sceglie il 56

Il Cagliari ha deciso di ritirare la maglia numero 13, che fu indossata da Davide Astori. Quest’anno quella maglia l’ha indossata il difensore scuola Juve Filippo Romagna, che dal prossimo match di campionato giocherà con la numero 56. Questo il comunicato con cui il Cagliari ha annunciato il cambio di maglia di Romagna: “Il Cagliari Calcio comunica che a seguito del ritiro della maglia numero 13, il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 fino al termine della stagione”.