Quando è in campo Diego Costa è lecito aspettarsi di tutto. L'ultima "perla" del bomber spagnolo arriva dalla supersfida tra il suo Atletico e il Barcellona valido per l'ultima giornata della Liga, in cui al suo gol del vantaggio per i Colchoneros ha risposto nel finale Dembélé. Costa nel corso della gara si è reso protagonista di un curioso siparietto con il suo compagno di squadra Griezmann, rimproverato per aver, a detta dell'ex Chelsea, preso le parti dell'avversario Umtiti, amico e compagno di nazionale de "Le petit diable"

Diego Costa scatenato, scontro con Umtiti e rimprovero al compagno Griezmann

Nel corso di Atletico-Barcellona, sono stati tanti gli scontri in campo tra Diego Costa e il difensore dei catalani Umtiti. I due sono entrati in rotta di collisione e si è sfiorata la rissa. Per cercare di riportare la situazione alla tranquillità è intervenuto Griezmann compagno di squadra di Costa, ma grande amico del connazionale Umtiti con il quale si è laureato campione del mondo con la Francia nella scorsa estate. Le Petit Diable ha preso in disparte il connazionale, cercando di sedare gli animi. Un gesto che però non è piaciuto a Diego Costa che ha inveito contro il suo compagno di squadra con gesti plateali.

Cosa ha detto Diego Costa a Griezmann

Dopo aver puntato a più riprese il dito nei confronti di Griezmann, Diego Costa lo ha rimproverato con queste parole: "Il tuo compagno di squadra sono io, non Umtiti". A quel punto l'attaccante francese, rimasto sorpreso, ha portato l'indice alla tempia come a dire al compagno "Non perdere la testa". Necessario anche l'intervento di Piqué, a sua volta compagno di nazionale di Costa che ha cercato di farlo ragionare con tanto di mani sulla bocca dell'ex Chelsea.

Diego Costa segna e abbraccia Griezmann

Alla fine Diego Costa, che vive le partite in modo a dir poco "totale", è riuscito a trovare la via del gol. E subito dopo la rete ha ricevuto gli abbracci di tutti i compagni e anche di Griezmann. Pace fatta? Così pare, anche se al sorriso del francese, Diego Costa ha risposto con qualche parola sfuggita alle telecamere ed un'espressione tutt'altro che sorridente. Appuntamento alla prossima partita per capire se la frattura si è ricomposta.