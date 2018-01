Nella sfida contro l'Inter ha parato praticamente tutto, arrendendosi solo al colpo di testa ravvicinato di Vecino. Alisson con la maglia della Roma si è confermato uno dei portieri più affidabili del palcoscenico calcistico internazionale. Non era facile raccogliere l'eredità di Szczesny per il brasiliano, che nella sua prima annata da titolare ha sfoderato un rendimento importante. Le sue prestazioni sono finite nel mirino non solo dei top club di tutta Europa ma anche degli addetti ai lavori. Basti pensare a quanto dichiarato da un collega come Diego Alves.

Alisson è il Pelé dei portieri, parola di Diego Alves.

L'estremo difensore classe 1985 portiere del Flamengo e nel giro della Nazionale ha fatto il punto sul momento dei portieri brasiliani, storicamente considerati non all'altezza delle altre stelle della squadra. Queste le sue parole ai microfoni de "Il Giornale": "Basta con questa storia che i portieri brasiliani sono scarsi". E non manca anche una battuta sui suoi compagni alla Seleçao a confermare le gerarchie che vedono Alisson in ampio vantaggio per il ruolo di titolare su Ederson del City: "Alisson è un ragazzo maturo per la sua età, ascolta i consigli di tutti". E se Buffon è un marziano, Alisson è addirittura il "Pelé dei portieri": "Non vedo nessuno al momento migliore di Buffon è un marziano. Guardiola ha trovato un asso per il Manchester City, ma sulla sua strada c’è Alisson il Pelé dei portieri".

Alisson nel mirino di calciomercato del Real Madrid.

Un messaggio dunque chiaro per il preparatore dei portieri del Brasile Taffarel con Alisson favorito per difendere la Seleçao in occasione dei prossimi Mondiali di Russia. Non è un caso che il nome del classe 1992 sia finito al centro di numerose indiscrezioni di calciomercato, tra cui quelle relative al forte interesse del Real Madrid. Per ora però nella testa dell'estremo difensore c'è solo la Roma, con ogni discorso sul futuro rimandato alla prossima estate.