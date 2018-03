Roy Makaay oggi ha 43 anni ed è allenatore delle giovanili del Feyenoord di Rotterdam: insegna ai ragazzini dell'under 13 com'è che si sta in campo e quant'è duro il mestiere di bomber. Undici anni fa, marzo del 2007, regalò un dispiacere al Real Madrid, ridimensionò i ‘galattici' a ruolo di comparsa e soprattutto lasciò impresso il proprio nome nell'almanacco dei record della Champions. E se Messi ci ha messo 119 secondi (quasi 2 minuti) per schiantare il Chelsea di Conte e spingere il Barça ai quarti di Coppa, il più grande è ancora l'ex punta olandese.

Appartiene ancora all'ex attaccante del Bayern Monaco il primato di gol più veloce nella storia della Coppa, la rete che – complice il 3-2 dell'andata al Santiago Bernabeu (fu Mark van Bommel a fissare il risultati all'88') spalancò le porte della qualificazione nel ritorno alla Fußball Arena: finì 2-1 per i tedeschi che passarono ai quarti di finale grazie alla regola delle reti segnate in trasferta.

Questione di attimi e a 10″12 dal calcio d'inizio la prodezza della punta olandese lascia di stucco gli spagnoli. Bayern in vantaggio, gap azzerato, qualificazione rimessa in discussione, c'è tutta la gara davanti per tentare l'impresa che oggi la Uefa ricorda sul proprio sito raccontando cosa accadde allora: Roberto Carlos controlla male la palla, ne approfitta Hasan Salihamidžić che innesca dubito Makaay, Casillas non ha nemmeno il tempo di abbozzare una parata e il Bayern è già in vantaggio. Nella ripresa arrivò il raddoppio di Lucio ma le merengues restarono aggrappate nel finale a van Nistelrooy prima di alzare bandiera ‘blanca' al triplice fischio.

In genere il Real Madrid andava in campo con il modulo 4-2-3-1 – ha raccontato Makaay al sito della Uefa –, ma quella volta ha rinunciato a un centrocampista offensivo e ne ha aggiunto uno difensivo. C'era Guti al posto di Emerson, avevamo capito che l'atteggiamento sarebbe stato diverso e che avremmo dovuto metterli sotto pressione da subito per segnare quanto prima.

Gli altri gol più veloci in Coppa e nelle gare delle nazionali

Nessuno finora è riuscito a scalzare Makaay dal trono del gol più veloce in Champions. Nel 2011 ci provò Jonas che segnò dopo 10″96 con il Valencia in occasione della sfida contro il Leverkusen. Al terzo posto – sempre nella massima competizione europea per club – c'è Gilberto Silva dell'Arsenal che nel 2002 impiegò 20″07 per fare gol al Psv Eindhoven.