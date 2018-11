Se qualcuno dovesse dirti che i tuoi sogni sono troppo grandi, ringrazialo e lavora sempre più duramente e intelligentemente per trasformarli in realtà.

A parlare così è Didier Drogba, l'attaccante ivoriano a 40 anni (compiuti a marzo scorso) ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Lo ha fatto qualche settimana fa e ha voluto ribadirlo in un post dedicato a sé stesso pubblicato sul proprio profilo Instagram. E' stato come riavvolgere il nastro e tornare bambino, quando nemmeno immaginava che sarebbe diventato uno dei calciatori più forti al mondo. Allora aveva 11 anni e le spalle ancora troppo piccole, dopo 29 anni può mettere la parola fine a quella favola bella iniziata sui campi in terra battuta (a Niaprayo, in Costa d'Avorio, dov'è stata scattata la foto).

Sono state più di 370 reti realizzate tra squadre di club e Nazionale, 11 maglie indossate (dalle giovanili del Levallois fino ai Phoenix Rising, l'ultima dell'avventura da professionista) con una in particolare che è diventata una seconda pelle, quella del Chelsea vestita dal 2004 al 2012.

1989 o dove tutto ha avuto inizio – si legge nel messaggio a corredo dell'immagine – quando penso agli ultimi 20 anni della mia carriera da professionista, guardando a questa foto non posso che essere orgoglioso di quello che ho ottenuto come calciatore. La cosa più importante è che questo percorso mi ha formato come uomo.

Il tecnico che lo ha impressionato di più? Facile, facile ipotizzare chi possa essere stato. Per un attaccante speciale non poteva che esserci un allenatore ‘speciale': José Mourinho, sul quale racconta un aneddoto emblematico.