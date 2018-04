Il Napoli prova a giocarsi il tutto per tutto in questo finale di stagione e per farlo avrebbe bisogno di ogni giocatore in rosa. Anche di chi fino ad oggi e per ragioni diverse non ha dato il contributo sperato. Come Amadou Diawara che proverà in questo finale di stagione a conquistare ancora una volta il San Paolo, ma soprattutto Maurizio Sarri, nella sfida di domenica contro il Chievo. Il centrocampista guineiano avrà infatti una probabile chance da titolare vista la squalifica di Jorginho. Ultima chiamata? Probabilmente sì.

Utilizzo con il contagocce

Diawara non ha più appelli e così dovrà dimostrare di avere le motivazioni giuste per crescere ancora a Napoli. Sarri lo ha voluto ma lo ha anche escluso via via dai titolari certi. Non è un caso se l'ultima volta dall'inizio in campionato dell'ex Bologna risale allo scorso 25 ottobre, nel successo in trasferta contro il Genoa e poi solo scampoli di partita per il regista che è stato usato da Sarri nella fallimentare esperienza in Champions League.

L'esplosione di Jorginho

Poche gioie in campo, quindi, per Diawara con Jorginho che ha preso in mano lo scettro del centrocampo, molto più della scorsa stagione quando ancora c'era un ballottaggio e così Diawara si è pian piano spento ed è andato in crisi di fiducia. Sarri lo ha usato con il contagocce: 7 minuti contro il Sassuolo, un quarto d'ora un mese e mezzo fa a Cagliari, un minuto contro la Spal.

I 30 milioni del Tottenham

Cosa succederà? Diawara continua ad avere estimatori, soprattutto all'estero soprattutto in Inghilterra dove ci sarebbe il Tottenham pronto a fare carte false per averlo: si parla di circa 30 milioni pronti la prossima estate quasi il doppio di quanto lo pagò il Napoli al Bologna, 16 milioni di euro. Il Napoli lo sa e non esclude una cessione milionaria, anzi. Così si è tutelato blindando la strada di mercato che porta a Lucas Torreira, 22nne centrocampista della Samp, che potrebbe arrivare in estate proprio per rilevare Diawara.