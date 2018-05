In Italia c’è una formula della Coppa Italia che non permette alcun tipo di sorpresa, a differenza di quanto succede in FA Cup, cinque anni fa vinse il Wigan che tre giorni dopo aver trionfato retrocesse, o in Coppa di Francia, in settimana una squadra di Terza Divisione ha sfidato nella finale di Saint-Denis il ricco e maestoso Paris Saint Germain. Negli ultimi quattro anni ha vinto sempre la Juventus, che è la squadra più forte in assoluto; complessivamente negli ultimi sei anni ‘solo’ sei squadre sono arrivate fino alla finale, tre negli ultimi quattro anni. Ma questa formula però dà la possibilità a dei giocatori che non militano nelle big della Serie A di poter vincere il titolo di capocannoniere della Coppa. Quest’anno i vincitori sono tre, ognuno gioca in una categoria diversa.

La Juventus non ha subito nemmeno un gol in cinque partite di Coppa Italia, l’ennesimo record, di reti ne ha siglate undici, con tanti giocatori diversi, nessuno di loro si è avvicinato alla leadership occupata da Matteo Di Piazza del Lecce, Alberto Cerri del Perugia (ma di proprietà della Juve) e Maxi Lopez. Un terzetto inedito che può fregiarsi di un titolo importante.

Matteo di Piazza dei tre è il meno conosciuto, trentenne siciliano, ha festeggiato recentemente la promozione in Serie B con il Lecce e in quest’annata magica aggiunge il titolo di capocannoniere della Coppa Italia. Un successo nato lontano, perché le doppiette a Pro Vercelli e Pordenone le ha realizzate nel mese di agosto e probabilmente in quel momento l’attaccante non immaginava che gli sarebbero bastate per conquistare lo scettro.

Alberto Cerri, che lo scorso anno ha giocato in Serie A con il Pescara, ha realizzato una tripletta al Perugia prima di Ferragosto e poi un gol all’Udinese, in un rocambolesco incontro terminato per 8 a 2. E in quel successo dei friulani si scatenò Maxi Lopez, che rifilò un fantastico poker che gli è valso il titolo di re dei bomber di Coppa Italia. Anche lo scorso anno ci fu un terzetto che si divise lo scettro: Borriello, Dybala, Pandev.