Nella serata delle 50 panchine con la Roma, Eusebio Di Francesco potrebbe festeggiare la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Nel big match domenicale contro la Juventus capolista, alla squadra del tecnico abruzzese basterebbe un punto per raggiungere l'obiettivo (un risultato che andrebbe bene anche ai bianconeri che diventerebbero campioni d'Italia). Una prospettiva per cui l'ex Sassuolo non firmerebbe: Di Francesco vuole chiudere la stagione con due vittorie per blindare il terzo posto, un risultato che impreziosirebbe la stagione.

Contro la Juve, conta solo vincere per la Roma

L'unico calcolo dunque per Di Francesco è quello relativo ai 6 punti da portare a casa nelle ultime due partite. La Roma contro la Juve non dovrà accontentarsi del pareggio, ma dovrà vincere anche per tenere a distanza le inseguitrici ovvero Lazio e Inter per non perdere il terzo gradino del podio: "Roma-Juve è una partita molto delicata, importantissima: noi abbiamo l'obiettivo di mantenere il terzo posto in classifica, a cui teniamo tantissimo. L'obiettivo nelle ultime due partite è fare 6 punti per il terzo posto, per il prestigio e la mentalità. Anche alla Juve basterebbe un punto? La vittoria di domani sarebbe utile più per noi stessi, per portare avanti un certo tipo di mentalità. La Juve ha le mani sullo Scudetto. Sul campo non esistono amici. Rispettiamo tutti fuori, ma dentro bisogna dare sempre il massimo contro qualsiasi avversario".

La Roma ha fatto meglio della Juve in Champions, parola di Di Francesco

A due giornate dal termine del campionato è già tempo di bilanci per la Roma. Di Francesco ne approfitta per tracciare la distanza dalla Juventus, con i giallorossi che possono gonfiare il petto per aver raggiunto le semifinali di Champions. Un risultato migliore rispetto a quello dei bianconeri fermatisi ai quarti: "La distanza dalle prime? Conta solo chi vince. La Juve in questi anni ha vinto tantissimo e la Roma è arrivata spesso seconda o terza, non è che arrivo io e cambia tutto ma credo che in questa stagione abbiamo già fatto qualche passo in avanti.In campionato abbiamo sbagliato, ma in Champions abbiamo fatto meglio. Loro sono una squadra che non muore mai: parlano poco e fanno tanti fatti".

La formazione della Roma anti-Juve

E con uno stile alla Mourinho, Di Francesco ha svelato anche alcune scelte di formazione per la Roma che affronterà la Juventus. Questi alcuni dei titolari che saranno in campo nel match in programma domenica sera all'Olimpico: "La formazione? Posso dirvi che giocheranno Alisson, Dzeko, Florenzi, Kolarov, De Rossi e El Shaarawy". E a proposito di formazione, cosa si aspetta l'allenatore giallorosso dal mercato? Questa la risposta: "Non faccio campagne acquisti ma alleno. Oggi è prematuro parlarne, non l'ho fatto neanche in società. Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions inizieremo a farlo. L'allenatore è importante, si deve capire quello che voglio io e non devo essere solo io a capire ciò che vogliono gli altri".