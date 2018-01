Con soli cinque punti conquistati nelle ultime cinque partite, la crisi della Roma è ora diventata ufficiale. Per la squadra di Eusebio Di Francesco sarà dunque una sosta carica di tensione e di critiche. Il tecnico giallorosso, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, non ha usato giri di parole per descrivere il brutto momento della sua formazione: "Dobbiamo tutti fare un mea culpa – ha esordito il mister a Premium – Stiamo facendo passi indietro, dobbiamo ricaricarci, resettare quasi tutto e rivedere la squadra che si era vista fino a qualche settimana fa".

"Non possiamo essere questi. Mi aspetto qualcosa in più da tutti. Abbiamo fatto delle cose importanti, ma ora stiamo mancando. Dobbiamo star zitti e lavorare, facendo tesoro degli errori che stiamo commettendo. Giochiamo poco in verticale e probabilmente sbaglio anche io. Stiamo facendo grandi errori e serve personalità per ritrovarci".

L'esclusione del Ninja.

"Nei primi dieci minuti siamo partiti bene, poi ci siamo disuniti – ha continuato Di Francesco – La palla scottava e questo non deve accadere, dobbiamo avere la forza di giocare sempre. Non mi è piaciuta la squadra nel primo tempo e ultimamente per fare un gol facciamo fatica". Dopo la brutta prestazione di Gonalons, all'allenatore giallorosso probabilmente qualcuno rinfaccerà l'esclusione di Radja Nainggolan.

Il tecnico, però, ha difeso la scelta della società capitolina: "Con lui in campo avremmo potuto vincere, ma anche perdere. Purtroppo non avremo mai la certezza – ha concluso – In questo momento per me conta la squadra, abbiamo optato per una certa scelta e non torniamo indietro. Sarebbe semplice scendere ora dal carro, ma per me non è un problema. Dalla prossima Radja ci sarà e sappiamo che tornerà a dare il proprio contributo".