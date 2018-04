Dopo mesi passati inutilmente a convincere Ernesto Valverde e il successivo trasferimento al Watford, Gerard Deulofeu rischia di ripartire anche nella prossima stagione con la maglia della squadra inglese. L'ex attaccante del Milan, che era tornato a Barcellona per ritagliarsi uno spazio nella formazione blaugrana, è invece finito a giocarsi le sue carte nuovamente in Premier League dopo la duplice esperienza con la maglia dell'Everton.

Come riportato dal quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo", il procuratore del giocatore, Gines Carvajal, avrebbe infatti convinto la società del presidente Pozzo a chiedere al Barcellona il riscatto a titolo definitivo di Deulofeu: attualmente sotto contratto con il club di Josep Maria Bartomeu fino al 2019. Fermo a causa di in infortunio al piede, che lo terrà lontano dai campi di gioco fino a fine stagione, il 24enne catalano ha messo insieme soltanto 4 presenze e un gol.

Montella alla finestra

A spingere per un suo riscatto, secondo la stampa spagnola, ci sarebbe anche Javi Garcia: il tecnico degli Hornets. Riuscire a convincere il Barcellona sarà però un'impresa per il Watford. Il club blaugrana, pur di non perdere Deulofeu a parametro zero, sarebbe infatti disposto a fargli firmare un prolungamento con tanto di aumento della clausola rescissoria: attualmente fissata a 25 milioni di euro.

Mentre il giocatore attende di conoscere quale sarà il suo futuro, ci sarebbero anche altre due squadre della Liga alla finestra: il Betis e soprattutto il Siviglia di Vincenzo Montella. L'ex allenatore del Milan, che aveva avuto il merito di "resuscitare" l'attaccante e di farlo tornare a furor di popolo in Catalogna, riabbraccerebbe volentieri l'ex capitano dell'Under 21 spagnola dopo averlo allenato per mesi a Milanello.