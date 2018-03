Maradona e Messi sono due dei più grandi calciatori della storia. In generale l’Argentina del football in tutta la sua storia ha avuto una miriade di fuoriclasse. Ma nonostante ciò l’albiceleste ha vinto ‘solamente’ due Mondiali. Il primo giocato in casa e conquistato tra molte ombre nel 1978, il secondo con un Maradona superstar. Tre le finali perse (1930, 1990, 2014). In quel paese c’è tanta voglia di vincere e di festeggiare. E sulle note di ‘Despacito’ in Argentina c’è chi ha creato un inno splendido, che in Russia tutti i tifosi dell’albiceleste ‘devono’ cantare.

Despacito diventa Argentino

Chissà se il nuovo ‘inno’ della nazionale di Messi diventerà un tormentone come Despacito, la canzone del 2017, quella che ha ottenuto un successo strepitoso in ogni angolo del mondo. Intanto sui social è già un trionfo. Il nuovo coro che è pronto a scaldare gli animi degli stadi in cui giocherà la nazionale di Sampaoli è stato chiamato ‘Argentino’, d’altronde l’amor patrio viene prima di ogni cosa quando si gioca un Mondiale. La base è quella di ‘Despacito’, il testo metricamente è perfetto.

Il successo social di Argentino

Sui social a macchia d’olio tra tweet, retweet e condivisioni l’inno ‘Argentino’ si sta diffondendo sempre più. Il video creato è bellissimo e si vede tutto il pantheon dell’Argentina. Ci sono immagini bellissime, con le figurine delle nazionali che hanno preso parte ai Mondiali. Naturalmente non mancano Maradona e Messi, c’è anche Batistuta. E sono presenti anche Papa Francesco, grande appassionato di calcio, il grande scrittore Jorge Luis Borges. C’è anche Juan Manuel Fangio, uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi, che ha conquistato cinque volte il titolo Mondiale. E Mondiale è la parola magica, in Argentina tutti sognano il successo e vogliono trionfare in Russia cantando il nuovo ‘inno’ che fa impazzire il web.