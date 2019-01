In Italia il Mondiale è stato seguito sì, ma non con la solita favolosa passione. Perché per la prima volta in sessant’anni noi non c’eravamo. Il Mondiale del 2018 invece è e sarà sempre indimenticabile per la Francia, la squadra più forte che battendo 4-2 la Croazia nella finalissima si è aggiudicata il titolo per la seconda volta nella sua storia, e ha agganciato nella classifica all time Uruguay e Argentina. Momenti memorabili quelli vissuti dai francesi, che hanno vinto grazie pure a un grande condottiero: Didier Deschamps, che dopo la finale ha fatto un discorso memorabile ai suoi ragazzi.

Il discorso di Deschamps dopo la vittoria dei Mondiali 2018

Dopo aver ricevuto la coppa dalle mani del presidente della FIFA i calciatori francesi sono andati negli spogliatoi e hanno iniziato i festeggiamenti. Dopo un bel po’ di baldoria e più di qualche bottiglia di champagne stappata, con la coppa tra le mani, ha preso la parola Didier Deschamps che ha fatto un discorso molto accorato, ha voluto complimentarsi con i suoi ragazzi, i campioni del mondo, e gli ha indicato pure la strada:

Innanzitutto chapeau a tutti voi, perché per i prossimi quattro anni voi siete i campioni del mondo. Sarete legati tutta la vita da questo trofeo. La seconda cosa riguarda tutti, giocatori e staff, è che a partire da questa sera non sarete le stesse persone. Sapete perché? Perché siamo Campioni del Mondo.

Il cammino della Francia ai Mondiali

La Francia ha fatto quello che voleva in tutte le partite di Russia 2018, quando poteva vincere 1-0 lo ha fatto, quando ha dovuto segnare di più ci è riuscita. Nel girone ha vinto 2-1 con l’Australia e 1-0 sul Perù, poi 0-0 con la Danimarca. Negli ottavi ha sconfitto 4-3 l’Argentina, nei quarti 2-0 l’Uruguay, in semifinale 1-0 il Belgio e in finale 4-2 la Croazia.