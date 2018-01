Il derby di ritorno del Campionato Primavera tra Inter e Milan nel suo piccolo passerà alla storia delle stracittadine milanesi, che sono sempre sentitissime pure a livello giovanile. I rossoneri si sono imposti per 2 a 1, ma il modo in cui hanno ottenuto il successo è incredibile. In vantaggio per larga parte dell’incontro i baby ‘Diavoli’ sono stati raggiunti al 92’, ma un minuto più tardi un’autorete ha regalato il successo al Milan.

Apre Tsadjout.

Emozioni forti nel derby tra Inter e Milan. La squadra guidata da Lupi, che ha preso il posto di Gattuso, trova il vantaggio dopo una mezz’oretta con un bel colpo di testa di Tsadjout che prende il tempo a Lombardoni, sfrutta un cross dalla sinistra, 1-0 per i rossoneri. L’Inter, reduce dal successo nella Supercoppa Italiana, va all’attacco e sugli sviluppi di un corner vanno vicini al pareggio con Bettella che supera Guarnone, pensa di aver segnato, ma non riesce a festeggiare perché in modo provvidenziale interviene Llamas. Nella ripresa le due squadre giocano a viso aperto. L’Inter cerca il pari con forza, il Milan quando riparte è spesso pericoloso.

Finale di partita incredibile: pari di Rover e autorete di Bettella.

Il finale di partita è incredibile. La squadra di Vecchi si butta avanti nel finale e trova il pareggio al 92’. Rover riceve un pallone dalla destra e con un tocco sotto porta riesce a beffare Guarnone. L’1-1 sembra a quel punto il risultato definitivo, ma non è così. Perché il Milan ferito nell’orgoglio mette la palla al centro, si butta all’attacco, forse sfrutta un lieve calo di concentrazione dell’Inter, e si riporta in vantaggio al 93’, in modo alquanto fortunoso. Forte prova la rovesciata, il pallone sbatte sul volto di Bettella e finisce in porta, 2-1! Il Milan vince il derby Primavera, per l’Inter la beffa è davvero pesante.