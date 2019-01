Il Derby County di Frank Lampard ha portato in Championship, la seconda serie inglese, l'ex terzino di Arsenal, Chelsea Roma e Los Angeles Galaxy Ashley Cole. Il calciatore 38enne, ex nazionale inglese, arriverà a Pride Park fino alla fine della stagione per provare a centrare l'obiettivo promozione in Premier League. Il canterano dell'Arsenal, che ha giocato sette stagioni nei Gunners, ha vinto due volte la Premier, tre volte la FA Cup e due Community Shield, poi si è trasferito al Chelsea e in otto stagioni ha raccolto un'affermazione nel campionato inglese, quattro FA Cup, una League Cup, una Champions League, un'Europa League e una Community Shield. Le sue ultime due esperienze con la Roma e con i LA Galaxy in MLS non sono state così brillanti per un calciatore come Cole che ha vestito per 107 volte la maglia dell'Inghilterra. Un ritorno davvero importante per il calcio inglese e un acquisto che potrà essere utile a Lampard per provare a riportare le Rams nel massimo campionato inglese.

Lampard: Cole aiuto per i giovani

Con queste parole l’allenatore del Derby ha accolto il terzino inglese: