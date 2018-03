La Fiorentina è rientrata da Udine dopo l'improvvisa morte di Davide Astori e ha trovato 500 tifosi viola che hanno applaudito i calciatori, lo staff tecnico e il medico del club gigliato mentre scendevano dal pullman per entrare nel centro sportivo in zona stadio Franchi. Era presente anche il presidente del club toscano, Andrea Della Valle, che è apparso visibilmente provato dall'accaduto e ha rivelato che Astori stava per firmare a vita con il club gigliato

Il Comune di Firenze ha pubblicato una nota e ha fatto sapere che in occasione dei funerali del capitano della Viola verrà proclamato il lutto cittadino

La notizia della scomparsa prematura di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio e addolorato tutta Firenze, città che lui aveva scelto per la sua professione e per la sua vita familiare. Il ruolo di capitano della squadra della città, il profondo legame che ha saputo costruire non solo con i tifosi ma con l'intera comunità grazie anche alle qualità umane e ai valori civici, la condotta esemplare di professionista attaccato ai valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età nella quale è stato colto da una morte tragica e improvvisa, sono allabase del sentimento collettivo di cordoglio di tutta Firenze. Per questo il Sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Davide Astori. Il Comune è pronto a promuovere o a sostenere, in accordo con la famiglia e la Fiorentina, ogni altra forma di ricordo di Davide, per valorizzare, attraverso la sua figura, l'immagine pulita, corretta e umana del calcio e dello sport in generale.