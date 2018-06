Una festa finita in tragedia. Alejandro Peñaranda Trujillo, 24enne calciatore del Cortuluà, raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, è morto. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite: il compagno di squadra, Heissen Izquierdo, e Cristian Borja, giocatore del Toluca. Per la punta del Cortuluà (club della seconda divisione colombiana) ogni tentativo di soccorso s'è rivelato inutile e nel quartiere di Cali (in Colombia) il terrore ha preso il sopravvento in quella serata tra amici che scorreva lenta, tra un drink e qualche risata.

La dinamica della sparatoria. E' successo tutto all'improvviso, nessuno dei presenti poteva immaginare cosa sarebbe accaduto in quei minuti di follia assoluta. Secondo una prima ricostruzione fatta dalle autorità colombiane, l'assassino avrebbe fatto irruzione alla festa con l'obiettivo di vendicare un presunto tradimento subito da parte della fidanzata. Accecato dalla gelosia, si sarebbe diretto verso Peñaranda perché la pagasse cara per quanto accaduto, per averlo disonorato. Nella sparatoria vengono coinvolti – loro malgrado – altri due calciatori, entrambi sotto controllo in ospedale.

L'ipotesi del delitto passionale. E' questa la pista principale che gli inquirenti stanno seguendo per motivare il movente dell'omicidio commesso. Secondo quanto raccontato dal generale Hugo Casos a RCN Radio, la dinamica dell'episodio farebbe pensare al gesto compiuto da un killer assoldato per ammazzare. Deduzione ricavata dopo aver ascoltato e raccolto le testimonianze delle persone presenti alla festa. "Molti hanno raccontato di uno sconosciuto che s'è presentato alla porta chiedendo di una donna – ha ammesso Casos -. Successivamente avrebbe fatto irruzione dal giardino prima di iniziare a sparare nel mucchio, ferendo due persone e uccidendo Peñaranda. Stiamo indagando sul movente, crediamo che possa essere di natura passionale".