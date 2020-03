Tra le note positive del Sassuolo di De Zerbi c'è sicuramente il campionato di Ciccio Caputo. Il trentaduenne attaccante pugliese, alla prima stagione con i neroverdi, si è infatti messo in luce con undici reti in ventidue partite: un bottino niente male per il giocatore di Altamura, che ha piacevolmente sorpreso anche un ex protagonista della Serie A che ha voluto mettere in palio un premio speciale qualora Caputo dovesse arrivare in doppia cifra.

Il sogno di Caputo

A chiamare in causa la leggenda vivente del calcio italiano, è stata un'intervista che l'attaccante del Sassuolo ha rilasciato qualche giorno fa: "Se riesco ad arrivare a 20 gol magari contatto Del Piero per chiedergli qual è il segreto per vivere con equilibrio una carriera ad alti livelli così lunghi – ha dichiarato Caputo ai microfoni di ‘Am Motori' – Da piccolo non avevo un vero e proprio idolo ma l’ho sempre apprezzato tantissimo sia come calciatore sia per la mentalità, la professionalità e l’attaccamento che ha sempre dimostrato al suo club. Non sono riuscito ancora a conoscerlo, ma spero di farlo".

Del Piero e la cena al N10

La risposta dell'ex capitano della Juventus non si è fatta attendere, ed è arrivata attraverso un messaggio postato sui social: "Caro Ciccio Caputo, al 20esimo gol cena pagata al N10 e ti svelerò anche qualche segreto…Inizia il countdown: -9". Il premio che ‘Pinturicchio' ha promesso, il giocatore del Sassuolo dovrà prima conquistarselo e poi passare a ‘ritirarlo' nel locale milanese di proprietà dell'ex campione juventino: ristorante che Del Piero ha aperto anche a Los Angeles, dove passa ormai molti mesi dell'anno. E proprio il N10 di Los Angeles ha appena conquistato un riconoscimento speciale, che Del Piero ha celebrato con un post sul suo profilo Instagram: le ‘due forchette' del Gambero Rosso.