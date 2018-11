La prima rete di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus in Champions League è stata "eccezionale". Probabilmente non c'è miglio aggettivo per definire la rete con cui il portoghese aveva aperto la gara dell'Allianz Stadium tra i bianconeri e il Manchester United: lancio di Bonucci, coordinazione perfetta e conclusione al volo da parte di CR7 che ha fatto esplodere di gioia i suoi tifosi e quanti amano il calcio. Un goal splendido che non ha evitato la sconfitta bianconera, maturata negli ultimi cinque minuti su due palle da fermo dei Red Devils. Questa realizzazione di pregevole fattura è stata commentata dallo storico capitano della Juve, Alessandro Del Piero, negli studi di Sky Sport:

Tutto parte da un movimento di Cristiano in profondità su una giocata che la Juventus conosce bene, con Bonucci che riesce ad avere una precisione nella verticalizzazione anche su una distanza abbastanza lunga. Una rete simile è già stata realizzata sempre in Champions con Dybala, sempre su lancio di Bonucci. La bravura di Cristiano Ronaldo in questo caso è quella di mantenere la corsa, agevolato da un lancio perfetto come tempismo, per arrivare al momento giusto e con il passo giusto a impattare la palla. Poi c'è la bravura tecnica di non dare troppa forza alla conclusione, indirizzando invece benissimo la palla: lui si preoccupa di tenerla bassa. Calciando un po' più forte, avrebbe rischiato di spedire la conclusione alta. Ronaldo invece sta con il piede rivolto verso il basso.

Del Piero: Paragone col mio alla Viola ? Questo più facile

L'ex capitano e numero 10 della Vecchia Signora ha riposto ai suoi colleghi in studio anche in merito al paragone che è stato fatta tra la rete di Ronaldo allo United e la sua contro la Fiorentina del 1994: