La Juventus è la squadra italiana più vincente in assoluto, ha avuto e ha giocatori eccezionali. Fare un elenco dei più grandi sarebbe stucchevole. Tra i più grandi numeri 10 si cita una triade divina: Sivori, Platini, Del Piero. E ‘Pinturicchio’ è senza dubbio uno dei più grandi simboli del club bianconero. Lo testimoniano i numeri, ma anche tanti gol decisivi. Perché il numero 10 per eccellenza ha messo il timbro nei successi più belli della Juve per quasi vent’anni. Ma tutto questo evidentemente è stato già dimenticato da alcuni tifosi che forse hanno fatto reset e hanno vomitato su Del Piero parole davvero vergognose. L’ex calciatore dopo la partita con il Real ha criticato l’uscita (a vuoto) di Buffon e per questo sui social è diventato un bersaglio di tanti tifosi della Juve. Se è vero che nella vita tutto è possibile e non bisogna mai dare nulla per scontato è altrettanto vero che nessuno poteva mai credere che un totem, una leggenda bianconera, potesse essere messa così in discussione.

Del Piero e la Juve

Per rinfrescare un po’ la memoria a quei tifosi della Juve che hanno criticato il ‘vecchio’ beniamino è giusto ricordare i numeri di Del Piero, che con la maglia bianconera ha disputato più di 770 partite e ha realizzato 316 gol (miglior bomber all time). Nelle due ere di Lippi è stato decisivo, lo fu nella Champions vinta nel 1996, con un gol regalò l’Intercontinentale nel 1996 e realizzò gol pesanti anche nel suo ultimo anno in bianconero, come quello contro la Lazio. L’addio, tra le lacrime, è già passato remoto, purtroppo soprattutto per chi ha una visione romantica del calcio.

Cosa ha detto Del Piero su Buffon

Da qualche anno l’ex calciatore è uno degli opinionisti di punta di Sky, che ha scelto di puntare su un campionissimo molto apprezzato anche fuori dall’universo bianconero. Nella trasmissione ‘L’Originale’ condotta da Alessandro Bonan a Del Piero è stato chiesto cosa pensasse delle parole dette da Buffon dopo l’eliminazione subita dal Real Madrid e da opinionista vero, dunque giusto, equilibrato, ma non fazioso, Del Piero ha detto:

Quando Gigi ha parlato di cuore è stato straordinario, ha dato il meglio di sé. Quando ha parlato dell’arbitro ho fatto fatica a comprenderlo. Non capisco perché si debba fare tanto riferimento alla gara d’andata. Il calcio è così si analizza il momento: bello o brutto, quello è il momento. Non ho capito quel passaggio lì e credo che fondamentalmente sull’arbitro dirà delle cose diverse da quelle dette tra un paio di giorni.

Del Piero e le incredibili critiche social dagli juventini

Dopo quelle parole l’ex calciatore è diventato un bersaglio social dei tifosi bianconeri, quelli più accaniti, quelli che pensano solo all’oggi e dimenticano il passato. C’è stato addirittura chi ha suggerito alla Juventus di togliergli la stella dalla Stadium. E contestualmente è arrivato il plauso di tifosi di altre squadre. Il problema è culturale, come purtroppo spesso accade in questo paese. Roy Keane e Paul Scholes, due totem del Manchester United, entrambi opinionisti, non sono stati mai teneri con Mourinho e con Pogba. Ma nessuno (o quasi) tra i tifosi Red Devils li ha messi in discussione.