Ogni anno la Regina d’Inghilterra assegna delle onorificenze a uomini e donne che si sono particolarmente distinti per meriti artistici, scientifici, sportivi o per opere di beneficenza. Sono tanti i personaggi famosi che negli anni hanno ottenuto un’onorificenza. Quest’anno Sua Maestà ha deciso di premiare, tra gli altri, due star internazionali del cinema come Tom Hardy e Keira Knightley, ma anche due protagonisti del mondo del calcio britannico: Kenny Dalglish, ex giocatore e allenatore del Liverpool, nominato Baronetto, e Jermain Defoe, che ha ricevuto l’OBE, Order of the British Empire.

Jermain Defoe non ha ricevuto l’onorificenza per meriti sportivi, è un eccellente attaccante, ha segnato quasi 300 gol in carriera, ma non può vantare la carriera di giocatori suoi contemporanei come Lampard, Terry o Gerrard. Defoe è stato premiato per tutto quello che ha fatto per il piccolo Bradley Lowery, un bambino che tutti gli appassionati di calcio, non solo quelli inglesi, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare, e tutti coloro che hanno avuto modo di vedere un anno e mezzo fa spesso nello stadio del Sunderland hanno sofferto quando Bradley, lo scorso luglio, ha perso la sua battaglia. Quel legame nato quasi per caso dopo una raccolta fondi nata per aiutare la famiglia a pagare le cure del piccolo ha avuto qualcosa di magico. Defoe si legò tantissimo al bimbo, lo portò con se anche a Wembley, in occasione di una partita della nazionale. Il piccolo, scomparso sei anni per un neuroblastoma, è sempre nei pensieri del giocatore che continua a dare supporto a bambini malati o con grandi difficoltà economiche nel Regno Unito e nei Caraibi.

Defoe ha mostrato tutta la sua grande nobiltà d’animo in un messaggio molto bello e molto lungo postato sul suo profilo Twitter, e a corredo del post ha inserito, naturalmente, anche delle foto di Bradley: