Due soli giocatori sono stati capaci di segnare più di cento gol in due dei migliori cinque campionati europei. I loro nomi sono Gonzalo Higuain e Zlatan Ibrahimovic. Entrambi hanno un grande cruccio nelle rispettive carriere: la Champions League. Nessuno dei due l’ha mai vinta, ma se Ibra è stato decisivo in più di una partita non si può dire la stessa cosa del ‘Pipita’ che, con l’eccezione della semifinale d’andata dello scorso anno con il Monaco, raramente in Europa è stato decisivo come in campionato.

La tripletta al Sassuolo

Il suo straordinario feeling con il gol in Serie A l’argentino lo ha confermato ancora una volta domenica scorsa. Nel 7 a 0 rifilato al Sassuolo sono stati addirittura tre i gol di Higuain, che si è scatenato nel finale e ha reso rotondissimo il successo per Allegri, che continua a dare la caccia al Napoli. Dopo il match, a ‘Juventus Tv’, l’attaccante ha analizzato l’incontro, ha esaltato la squadra e ha esortato tutti a non pensare al Tottenham

La partita l’abbiamo preparata bene, volevamo pressarli sin dall’inizio. L’allenatore ci ha chiesto di essere aggressivi, perché il Sassuolo è una squadra tecnica. Aspettavo questa tripletta: avevo già realizzato doppiette, sono molto felice di esserci riuscito e spero che non sia l’ultima. Adesso c’è la Fiorentina e non possiamo già pensare alla Champions. Al Tottenham penseremo da sabato, fondamentale sarà non prendere gol in casa e poi giocarcela a Wembley.

I numeri di Higuain in campionato e nelle coppe

Gonzalo Higuain è a livello realizzativo sicuramente uno degli attaccanti migliori dell’ultimo ventennio. L’argentino ha già superato il muro dei 300 gol ufficiali e da poco ha superato i trent’anni. Con il Real Madrid in campionato ne ha segnati 107 in 190 partite. Numeri stupendi se si considera che nelle prime due annate essendo ancora un ragazzino aveva giocato pochissimo e perché la concorrenza di Ronaldo e Benzema era notevole. In Serie A la sua media è ulteriormente migliorata. Finora ha realizzato 108 gol in 164 partite. La musica per l’argentino cambia completamente in Europa. Appena 8 gol in 48 partite al Real, 15 in 30 con il Napoli (ma la media è un po’ gonfiata da una stagione in Europa League). Mentre con la Juventus ha messo a segno 7 gol in 18 partite.

Perché Higuain non ha lo stesso rendimento in Champions

Probabilmente il problema è psicologico e non tecnico. Perché se è vero che in Champions sulla carta ci sono le migliori squadre d’Europa è anche vero che nella fase a gironi, ma spesso anche negli ottavi, si possono trovare squadre tutt’altro che irresistibili. E forse l’avvio non esaltante in Europa con il Real e le tante finali perse (Mondiali, Coppa America, due, e Champions League) non sono state completamente digerite da Gonzalo che invece nel campionato (tanto la Liga quanto la Serie A) si sente più sicuro, al di là della maglia che veste. Adesso, con la Juve che vuole andare fino in fondo in Champions, Higuain deve cercare di scacciare dalla mente le memorie negative e deve provare a segnare sin dall’ottavo d’andata con il temibile Tottenham.