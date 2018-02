Prima sì, poi no. Poi forse. Per Stefan de Vrij il futuro è una ipotesi, di certo un alibi oggi per prendere tempo e svicolare dall'impegnarsi con chicchessia. In attesa di capire chi davvero sia interessato – oltre alla Lazio – ad avere il centrale difensivo dalla prossima stagione. Nel frattempo si rincorrono le voci e l'entourage del giocatore sembra aver trovato terreno fertile per giocare di melina e aspettare l'eventuale corsa al rialzo.

De Vrij e la Lazio sempre più distanti.

I tentativi a vuoto di mister Inzaghi.

Dunque, il futuro di Stefan De Vrij sembra avere una sola certezza: essere lontano dalla Lazio. malgrado la Lazio sappia perfettamente che il giocatore può fare la differenza in difesa. Tanto che Simone Inzaghi si era esposto con il giocatore, provando a dimostrargli coi fatti che il progetto tecnico c'è ed è radicato. Nel frattempo, provando a spingere la società nel bloccare il giocatore e toglierlo dal mercato. Doppio tentativo e doppio fallimento.

Juve, Inter e la Premier interessate.

Il difensore della Lazio sul quale avevano messo gli occhi Juventus e Inter, avrebbe fatto gli occhi dolci ad alcune offerte estere. In particolare sembra che il procuratore abbia aperto la porta ad una squadra di Premier League. di cui però non si conosce ancora il nome. Dunque, semplici speculazioni, gossip, dicerie non confermate.

Il doppio gioco del procuratore.

Il rinnovo con la Lazio fino al 2019.

Tutto per destabilizzare probabilmente il lavoro di Tare e della Lazio, che al momento è stato encomiabile visto che il club capitolino si è m,osso nel modo migliore. Il calciatore olandese, infatti, convocato dal club avrebbe firmato un rinnovo di contratto con la Lazio per l'accordo che era inizialmente in scadenza a giugno, fino al 2019 con clausola da 28 milioni di euro.

Le pretese ricatto dell'entourage.

Eppure c'è chi ha lavorato dietro le quinte perché, malgrado la disponibilità della Lazio, chi ha in mano la procura del difensore ha fatto muro, riuscendo ad avere già trovato una nuova squadra. Ad ostacolare la buona riuscita della trattativa, infatti, ci sarebbero le inaccettabili richieste economiche dell’entourage del giocatore a Lotito, cifre che il presidente dei biancocelesti non sarebbe disposto a pagare.