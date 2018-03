A Cagliari come a Firenze. Prima del fischio d'inizio del match contro la Lazio un groppo in gola e una lacrima scandiranno quel minuto di silenzio che precederà la sfida di campionato. Si tornerà a giocare dopo la domenica tragica di sette giorni fa. Si tornerà a giocare con la 13 di Davide Astori che sarà idealmente sulle spalle dei 22 in campo. Si tornerà a giocare perché la vita va avanti nonostante tutto. Si tornerà a giocare nonostante la grana Joao Pedro (trovato positivo all'antidoping) pesi come un macigno. In Sardegna si presenta una squadra reduce dal pareggio in Europa League contro la Dinamo Kiev e con il caso De Vrij che agita la vigilia. Il difensore olandese è stato convocato dalla Procura antidoping di Nado Italia per dei chiarimenti ma non si è presentato.

E' solo un problema burocratico che la settimana prossima si risolverà nel migliore dei modi senza nessun provvedimento – ha ammesso il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi -. L'olandese è tra i convocati per la trasferta di domani a Cagliari. Sono tutti convocati a eccezione di Caceres e Marusic. Sicuramente ci saranno Parolo e Luis Alberto, che hanno riposato contro la Dinamo giovedì scorso. Per domani devo ancora verificare e valutare.

Probabili formazione di Cagliari-Lazio

Qui Cagliari

Contro la Lazio servirà una vittoria che manca da 3 partite di campionato (1 pareggio e 2 sconfitte consecutive). Senza il brasiliano squalificato e Cigarini in fase di recupero da una frattura al piede destro, Lopez dovrebbe schierare il Cagliari con un 3-5-2. Padoin ricoprirà l'insolito ruolo di regista, con Ionita e Barella come nel cuore della mediana. Attacco con Han e Pavoletti.

Qui Lazio

De Vrij è a disposizione ma difficilmente verrà schierato dall'inizio, motivo per cui ci sarà Luis Felipe. Lulic è ancora influenzato e Lukaku dovrebbe prendere il suo posto sulla corsia mancina, con Basta dirottato sulla destra vista la squalifica di Marusic. Milinkovic-Savic ci sarà oppure no? E' il dubbio in previsione della trasferta in Ucraina. In attacco Immobile farà coppia con Luis Alberto.