Spesso nel mondo del calcio i grandi attaccanti vengono definiti dei ‘cecchini implacabili’. Questa frase l’hanno sentita dire grandi bomber di ieri e di oggi, come Cavani, Higuain, Lewandowski, Suarez e Kane. Ma questa frase la si può pronunciare anche per il difensore della Lazio Stefan de Vrij, che ha un record eccezionale. Quest’anno ha calciato cinque volte verso la porta e ha segnato cinque gol. La media è facile da fare, e chi lo ha preso al fantacalcio gongola e gioisce.

5 tiri verso lo specchio 5 gol

La partita con il Benevento si era complicata a inizio ripresa, ma con tre gol in nove minuti la Lazio è riuscita a vincerla, nel finale ne ha realizzati poi altri due. La rete che ha cambiato la partita in modo definitivo è stata quella di de Vrij. L’olandese stacca di testa e con un colpo di testa preciso non lascia scampo a Brignoli. Il centrale festeggia e abbraccia Luis Alberto, uomo assist per eccellenza.

Quinto gol in campionato per de Vrij che in questa stagione solo cinque volte ha calciato (o colpito di testa) nello specchio della porta avversario e ogni volta che lo ha fatto ha segnato. Meglio non è possibile. Merito di Inzaghi che ha puntato forte su di lui e merito anche del piede fidato del centrocampista spagnolo, che ha realizzato 8 gol ma ha regalato anche tanti assist, e lo sa bene Ciro Immobile il capocannoniere della Serie A.

L’Inter nel futuro di de Vrij

De Vrij ha compiuto ventisei anni il 5 febbraio (il giorno in cui sono nati Cristiano Ronaldo e Neymar) ed è il difensore con più gol realizzati in campionato. La sua annata numericamente è perfetta: 28 partite e 5 reti in campionato, 5 partite e 1 gol in Europa League e quattro partite tra Coppa Italia e Supercoppa. Il suo futuro non sarà alla Lazio. L’olandese non ha voluto rinnovare il contratto e a fine stagione andrà via gratis. L’Inter sembra averlo bloccato, ma la firma non è ancora stata messa, perché sullo sfondo, nemmeno tanto lontano all’orizzonte, c’è il Barcellona.