Che fine hanno fatto i 2 milioni di euro che la Lazio ha versato al Feyenoord come da accordi contrattuali? Li ha sottratti un hacker che, infiltrandosi nel sistema informatico del club di Rotterdam, ha spedito alla società capitolina una mail nella quale comunicava il cambio di coordinate bancarie da utilizzare per versare la tranche prevista (l'ultima della somma di 8 milioni pattuita per il trasferimento del difensore). Da Roma il bonifico è partito regolarmente e in buona fede ma quando dall'Olanda hanno sollevato obiezioni s'è scoperta la falla aperta dal ‘pirata' nell'operazione De Vrij. "La Lazio ha pagato. Se il creditore ha un cavallo di Troia al suo interno è un suo problema". E' questa la posizione ufficiale dei biancocelesti, come comunicato dall'avvocato, Gian Michele Gentile, incaricato dal presidente Lotito di tutelare gli interessi della società rispetto alla truffa che ha spinto il pubblico ministero (Edmondo De Gregorio) ad aprire un fascicolo (ne dà notizia il quotidiano Il Tempo).

La Lazio dovrà versare altri 2 milioni di euro? Matassa ingarbugliata: sia perché il presidente Lotito non ha alcuna intenzione di sborsare altri 2 milioni sia perché il Feyenoord non intende rinunciare al saldo. La vicenda non si risolverà a breve e, con ogni probabilità, si chiarirà quando lo stesso De Vrij non indosserà più la casacca della Lazio (è in scadenza e a fine stagione lascerà la Capitale con direzione Milano, sponda nerazzurra).

Cosa è successo, la ricostruzione. Toccherà all'arbitrato di Nyon, in attesa anche dell'esito dell'inchiesta della procura romana, dirimere la controversia. Difficile, invece, che si possa venire a capo della cifra già sparita al conto corrente fittizio usato per la transazione. Com'è potuto accadere tutto ciò? Gli scenari sono due.