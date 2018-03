La sliding door del campionato forse c’è già stata. Il gol di Dybala al 93’ di Lazio-Juventus ha permesso ai bianconeri di vincere una partita che sembrava destinata allo zero a zero e quel gol sembra aver dato una mazzata al Napoli, che poco dopo quella prodezza dell’argentino ha perso con la Roma e di fatto in quel momento ha perso il primato. Anche Mattia De Sciglio, una delle grandi scommesse vinte dalla Juventus, è convinto che quel gol potrebbe essere stato determinante dal punto di vista mentale per la Juve e per il Napoli: “Il colpo più importante dal punto di vista psicologico è stato il gol di Dybala allo scadere contro la Lazio”.

La mentalità vincente della Juve

Nell’intervista rilasciata a Sky e Mediaset l’ex rossonero ha parlato della mentalità vincente dei bianconeri che rappresenta la grande forza della Juventus, che da tanti anni è abituata a giocare a grandissimi livelli

Se la Juve sente meno la pressione è dovuto all’abitudine a giocare ogni stagione su questi livelli, mantenendo questi ritmi e affrontando tre competizioni fino alla fine. Qui c’è mentalità vincente e basta entrare in questo gruppo per capire come è stato possibile vincere sei scudetti consecutivi.

Napoli a quattro punti, ma non è finita

Dopo aver sconfitto l’Atalanta, nel recupero della 26a giornata, la Juventus si è portata a più quattro sul Napoli. Il vantaggio è eccellente, ma il campionato è ancora lungo e secondo De Sciglio non bisogna abbassare la guardia

La vittoria con l’Atalanta è stata fondamentale, abbiamo dato un bel colpo al campionato, ma non è finita: ci sono ancora dieci partite, compresi tre scontri diretti nell’ultimo mese, e dovremo evitare cali di concentrazione. Dobbiamo rimanere sempre concentrati, sempre sul pezzo, senza mollare un centimetro.

Difesa di ferro: 0 gol subiti in Serie A nel 2018

La Juventus in campionato nel 2018 non ha mai subito gol, un record mostruoso che fa felice tutta la difesa, e naturalmente anche De Sciglio è fiero di ciò

Rispetto alle prime gare del giorno d’andata, nelle quali eravamo un po’ ballerini, ora abbiamo trovato la quadratura. Non prendere gol fa crescere l’autostima e questo è gratificante per noi difensori, vuol dire che abbiamo lavorato bene.

Dybala, Higuain e il sorteggio dei quarti di Champions

Dopo aver elogiato il reparto offensivo in HD della Juventus: “Dybala e Higuain sono due trascinatori, ci stanno dando una grandissima mano e si compensano l’uno con l’altro e questo si vede”, e dopo aver detto che il ‘triplete’ non deve diventare un pensiero fisso: “Dobbiamo pensare a una partita alla volta, altrimenti la tripletta diventa un’ossessione”, De Sciglio con intelligenza ha dichiarato che nel sorteggio dei quarti non ha una preferenza, perché sono rimaste tutte grandi squadre