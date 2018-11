La Roma aprirà la 13a giornata giocando alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese. I giallorossi vogliono dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane (2 vittorie e 2 pareggi, Champions inclusa) e vogliono vincere per sfruttare anche la sfida tra Lazio e Milan. Di Francesco teme la squadra bianconera che in panchina avrà per la prima volta Davide Nicola. Sicuri assenti Manolas, Perotti e De Rossi. Dall’inizio giocherà Schick.

Rispetta molto l’Udinese Di Francesco, nonostante i tanti punti di differenza in classifica. Perché i friulani in panchina avranno per la prima volta Davide Nicola, uno degli allenatori italiani più bravi. Inoltre, secondo l’allenatore giallorosso, quella bianconera è un’ottima squadra, che non merita la posizione in classifica che occupa:

Troveremo una squadra agguerrita, ma devo dire che vedendo anche le ultime partite stanno bene. L’Udinese non meritava di perdere contro Milan e Empoli. Davide l’ho sfidato diverse volte, preparerà la partita molto bene.

Le assenze di De Rossi e Perotti erano certe, entrambi proveranno a essere disponibili per il Real Madrid. Kolarov e Santon hanno recuperato, Manolas invece no. Il problema alla caviglia gli impedirà di essere anche nell’elenco dei convocati di Di Francesco:

Kolarov sta bene, ci sarà. Santon pure è a disposizione. De Rossi e Perotti non ci saranno con l’Udinese, ma forse ce la faranno per il Real Madrid. In passato siamo stati troppo frettolosi, come è successo con Pastore. Karsdorp sta bene, ma è stato fermo per un mese, ha lavorato poco, sono contento di come sta crescendo. Non rischierò nemmeno Luca Pellegrini. Manolas invece non sarà convocato, la speranza è di recuperarlo per il Real Madrid.

in foto: Daniele De Rossi fuori contro l’Udinese.

Schick ha segnato in nazionale, ancora una volta, è stato brillante anche nell’amichevole vinta in Polonia. Il ceco giocherà ancora dal primo minuto e farà rifiatare Dzeko:

Domani partirà dall’inizio. Ha dato risposte importanti prima di tutto con la Roma, poi con la sua nazionale. C’è un lavoro dietro di lui e ha voglia di venire fuori e sta crescendo.Mi è piaciuto molto anche in questi giorni e spero si confermi. Per me il suo gol in Nazionale è normale, ma conta l’aspetto mentale.

Le formazioni di Udinese-Roma

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, De Paul, Pezzella; Pussetto, Lasagna.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Schick.