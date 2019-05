Aurelio De Laurentiis oggi compie 70 anni e tra qualche mese raggiungerà i tre lustri da presidente del Napoli, che non vuole assolutamente mollare. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’ il numero uno azzurro ha svelato che tempo fa ha saputo che un imprenditore era pronto a offrire 900 milioni per l’acquisto del club:

Giorni fa mi si è avvicinato un signore con fare amichevole ma anche circospetto. Sai, Aurelio, ho la possibilità di presentarti un acquirente che avrebbe intenzione di offrire novecento milioni di euro. Ho sorriso e gli ho ribadito quello che ho detto ripetutamente: il Napoli non è in vendita, non ho nessuna intenzione che si possa correre il rischio di ricreare quelle situazioni che hanno poi portato al declino. Qui c’è soltanto bisogno di un uomo con la capacita' di tenere la rotta giusta.

Ancelotti resta al Napoli

Si era vociferato nei giorni scorsi di un possibile interesse della Juve per Ancelotti, ma il tecnico emiliano rimarrà al Napoli, con cui ha un contratto triennale. Il produttore cinematografico ha ribadito che Ancelotti è felice e ha fatto capire che il prolungamento non è lontano:

Con l’arrivo di Carlo Ancelotti noi abbiamo avviato, in anticipo, la costruzione di questo nuovo ciclo. Ancelotti è l'allenatore del Napoli, con un triennale, per ora. C’è chi ha pensato di sparare nel mucchio, aprendo a chissà quale irrealizzabile prospettiva. Io sono contentissimo di lui e lui è felice di stare qui.

De Laurentiis e lo scudetto del 2018

Nella sua era il Napoli ha vinto tre trofei e ha sfiorato il titolo lo scorso anno. De Laurentiis considera comunque del Napoli lo scudetto del 2018. I partenopei condussero a lungo il campionato, ma lo chiusero per quattro punti alle spalle della Juventus di Allegri:

Moralmente lo abbiamo vinto noi grazie a un gioco meraviglioso e unanimemente riconosciuto, so che quel titolo è nostro. Ma nel calcio esistono agenti esterni che finiscono per essere condizionanti: quando questi fattori verranno sconfitti si potrà parlare di credibilità e certe cose non accadranno.

Quagliarella obiettivo di mercato del Napoli

De Laurentiis si sbilancia e fa capire che Quagliarella potrebbe tornare, il Napoli pensa a lui e l’accordo si potrebbe trovare molto presto: “Quagliarella? Credo che meriterebbe questa occasione. Io penso che non sia una questione economica né per noi e neanche per lui, ma una soluzione romantica”.

Gli obiettivi di mercato del Napoli

Si parla tanto del mercato del Napoli, nel mirino ci sarebbero il messicano Lozano del PSV Eindhoven e i giocatori dell’Atalanta Ilicic e Castagne. De Laurentiis su questo nomi non si è voluto sbilanciare, ha parlato invece di alcuni calciatori che hanno trovato poco spazio, o sono di proprietà del Napoli ma in prestito in altre società e soprattutto ha detto che Insigne non si tocca: