Il presiedente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della presentazione dello spot firmato da Francesca Archibugi per la ‘Race of the cure 2018’ (il produttore cinematografico è con la moglie presidente dell’Associazione Susan G. Komen, in prima linea da anni nella lotta contra il tumore al seno), ha parlato degli errori arbitrali, si è unito alle parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli, del futuro di Sarri e ha detto che da buon italiano tiferà Roma in Champions: “Io tifo sempre Italia, dunque tiferò per la Roma in Champions”.

Si alla Var

Tante domande sugli errori arbitrali a De Laurentiis che si è schierato a favore della Var e sostiene che la Uefa deve assolutamente introdurla nelle coppe europee nella prossima stagione. Per il numero uno azzurro è inconcepibile che i poteri forti non capiscano che la tecnologia può solo aiutare il calcio:

Non capisco perché la Var, un’eccellenza italiana, non possa diventare un modello anche a livello internazionale, e come certi poteri forti possano continuare a rinviare l’inserimento di questo sistema tecnologico.

L’attacco a Collina

Non sapeva nulla delle parole furenti di Agnelli nei confronti di Collina il presidente del Napoli, che ha raccontato i suoi trascorsi tutt’altro che piacevoli con il capo dei designatori Uefa. Inoltre De Laurentiis ha dichiarato che gli arbitri italiani non devono più fare capo alla Federcalcio:

Il signor Collina mi ha buttato fuori anni fa, la mia unica colpa è stata quella di parlare da uomo libero, per cercare di spostare certi paletti. Agnelli se l’è presa con Collina? Non lo sapevo. Non capisco proprio come Collina possa cadere in questo gioco. Gli arbitri non dovrebbero far capo alla Federcalcio, ma alla Lega perché noi dobbiamo poter dire la nostra. Dobbiamo metterci introno a un tavolo e discutere, ci troviamo di fronte a situazioni al limite della legalità. La Var va estesa, migliorata, come tutte le nuove tecnologie ha bisogno di un rodaggio continuo.

Il contratto di Sarri

Si parla tanto del futuro di Sarri, che pare corteggiato da tanti club e sembra possa lasciare il Napoli al termine del campionato. De Laurentiis getta acqua sul fuoco e fa capire che vorrebbe ancora tenere sulla panchina azzurra il tecnico toscano: