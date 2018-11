Jonathan De Guzman, il calciatore con quattro passaporti, a distanza di anni ha fatto una grande rivelazione. L’olandese in un’intervista risalita al ‘De Volkskrant’ ha dichiarato che qualche anno fa litigò furiosamente con il d.s. del Napoli Giuntoli e in quella accesa discussione, sono volate sedie e soprattutto ci sarebbe stato un pugno sferrato dal dirigente azzurro al calciatore olandese.

Il Napoli lo acquistò nell’estate del 2014, Benitez lo volle. De Guzman aveva disputato un bel campionato con lo Swansea e preso parte al Mondiale brasiliano, l’Olanda arrivò terza. A Napoli ha deluso abbastanza, anche se comunque realizzò sette gol in una stagione. Quando arrivò Sarri fu messo ai margini, il Napoli voleva liberarsi di lui, ma il giocatore rifiutò una proposta del Bournemouth e in quel momento qualcosa s’incrinò nel rapporto tra l’olandese e Giuntoli:

Lui si è arrabbiato davvero. Il suo assistente mi disse se non firmi sarà furioso, se non firmi sarai morto per il Napoli, non giocherai mai più. Poi discussi con lui e Giuntoli mi colpì in faccia, in quel momento sono impazzito litigammo furiosamente, volarono sedie. Zuniga cercava di separarci.