Il mercato s'è chiuso pochi giorni fa ma il periodo compreso tra febbraio e marzo è spesso foriero di strategie per il futuro immediato. E' adesso si stabiliscono le linee guida della prossima stagione, fino a piazzare l'affondo decisivo per le trattative a fine campionato. In Inghilterra sono convinti che una delle trattative più calde sia quella che si profila sull'asse Manchester United-Real Madrid. Attenzione, però, all'orizzonte non è previsto alcun addio di Cristiano Ronaldo alle merengues – anche alla luce delle ultime indiscrezioni trapelate dalla Spagna – ma un cambio di casacca tra due dei protagonisti attuali delle formazioni di Mourinho e di Zidane.

Bale e De Gea i protagonisti dello scambio clamoroso.

Gareth Bale e David De Gea, l'ala destra dai muscoli fragili e il portiere delle Furie Rosse che un paio di estati fa fu vicinissimo ai blancos ma dovette disfare i bagagli per un clamoroso ritardo burocratico: sono loro l'oggetto della clamorosa operazione che potrebbe decollare di qui a qualche mese.

Chi è che fa davvero l'affare?

Il sito spagnolo Don Balon di fa latore della voce di mercato che ha preso piede in queste settimane scandite da quelli che possono essere i programmi futuri del Real e del Manchester. Secondo quanto riportato, l'unica possibilità che ha De Gea di essere in campo al Bernabeu tra i pali dei madrileni è sfruttare il trasferimento di Bale in Inghilterra.

Il gallese d'oro ma dai muscoli di cristallo.

A giudicare dal curriculum dei due calciatori, è un'opportunità reciproca almeno sulla carta. Nella realtà dei fatti, i continui infortuni muscolari del gallese (fino a novembre scorso aveva giocato il 63% delle gare) ne fanno un investimento ad elevato rischio a fronte delle cifre necessarie per sostenere il suo ingaggio: tra le fila dei blancos l'ex Tottenham guadagna uno stipendio di 15 milioni di euro netti (31.1 lordi) ed è il secondo calciatore della rosa più pagato dopo Cristiano Ronaldo. Il valore di mercato per un calciatore che a luglio compirà 29 anni e un contratto fino al 2022 è di 75 milioni di euro (secondo Transfermarkt).

Lo spagnolo da tempo nel mirino del Real.

Quanto a De Gea (27 anni) è legato ai Red Devils fino al 2019 e ha una quotazione di circa 50 milioni in relazione anche alla scadenza contrattuale più vicina nel tempo (2019, più un'opzione per la stagione successiva). L'estremo difensore percepisce uno stipendio netto di 6.8 milioni di euro, 1 in meno rispetto a Manuel Neuer del Bayern Monaco che resta il portiere più pagato al mondo.