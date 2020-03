Chi lo ha conosciuto non può dimenticarlo: Davide Astori ha lasciato un segno indelebile che a due anni dalla tragica scomparsa in campo, continua a restare forte. Soprattutto nel mondo del calcio e nel ricordo di chi lo ha incrociato sulla propria strada. Come Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan che ha un passato legato a doppio filo con il capitano della Viola, perché fu il tecnico di quella Fiorentina, dove il difensore gigliato era un autentico punto di riferimento, sia dal alto umano che professionale.

L'omaggio di Stefano Pioli

Così, nel giorno del secondo anniversario dalla scomparsa di Astori, Pioli lo ha voluto ricordare a modo suo, utilizzando i canali social ufficiali del suo attuale club, il Milan per raggiungere con il proprio pensiero il maggior numero di utenti: "Davide era una persona speciale, un capitano esemplare: diceva sempre la cosa giusta al momento giusto e nel modo giusto. Sempre utile, generoso con tutti, professionalmente impeccabile. Affrontava sempre tutto con serenità e il suo bel sorriso! Immenso"

Il ricordo della Fiorentina

Ovviamente, il ricordo di Pioli non è stato l'unico attorno alla memoria di Davide Astori, scomparso a 31 anni, mentre dormiva. Il 4 marzo è diventato una data speciale per il mondo del calcio italiano e anche nel momento del caos più totale, dettato dall'emergenza da Coronavirus, tutti hanno trovato un piccolo spazio per dedicare un ricordo o un pensiero personale. Commozione fortissima, ovviamente a Firenze dove tutta la società, dirigenti e giocatori, hanno voluto ricordare il loro capitano con una cerimonia nel centro sportivo di allenamento, in modo intimo e riservato.

Cosa accade il 4 marzo di due anni fa

Esattamente due anni fa ad Udine, mentre la Fiorentina si trovava in trasferta per preparare la gara di campionato contro i friulani, Davide Astore, difensore viola all'epoca trentunenne veniva trovato senza vita nel letto di un albergo. L'hotel Là di Moret dove la Fiorentina era in ritiro. Una morte improvvisa, avvenuta nel sonno, con il cuore che ha fermato i propri battiti.