Se sai fare goal, lo farai sempre. Un vecchio mantra che non sbaglia mai: David Villa ha raggiunto quota 400 goal come calciatore professionista domenica nella vittoria per 3-1 della sua squadra, il New York City, contro Dallas nella North American League (MLS). El Guaje, 36 anni, ha firmato una doppietta centrando le reti numero 400 e 401 della sua lunga carriera. Lo spagnolo è entrato nella lista dei giocatori ancora in attività con più di 400 goal ed è in compagnia di gente come l'argentino Lionel Messi, il portoghese Cristiano Ronaldo, lo svedese Zlatan Ibrahimovic e l'uruguaiano Luis Suarez.

David Villa non ha nessuna intenzione di fermarsi e dopo la partita allo Yankee Stadium ha dichiarato: "Ora devo lavorare per segnare il 402. Questa è la mentalità che ho sempre avuto, voglio segnare tanti goal per aiutare la mia squadra ed è quello che proverò a fare sempre". Dei 401 goal fatti, 59 sono stati realizzati con la maglia della nazionale spagnola, con cui ha vinto la Coppa del Mondo in Sudafrica 2010 ed Euro 2008, e gli altri in Spagna tra Saragozza, Valencia, Barcellona e Atlético Madrid prima di trasferirsi negli Stati Uniti nel 2015. In Major League Soccer ha già messo a referto 68 goal.

El Guaje ha voluto mostrare tutta la sua felicità per il traguardo raggiunto e ha ringraziato i suoi tifosi attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter: "Sono felice di aver raggiunto il 400 (+ 1) in una gara importante allo Yankee Stadium come quella di ieri sera. Grazie per il vostro supporto e tutti i meravigliosi messaggi". In molti si sono dimenticati il calciatore spagnolo con maglia numero 7 sulle spalle continua, non solo a giocare, ma a segnare negli Stati Uniti e a far innamorare del calcio sempre più persone.