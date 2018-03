Con un brevissimo tweet la Federcalcio spagnola (RFEF) ha fatto sapere che l’esterno offensivo del Manchester City David Silva ha lasciato il ritiro della nazionale spagnola. Non sono state precisate le ragioni. Silva, che venerdì scorso ha giocato 71 minuti a Dusseldorf nell’amichevole contro la Germania, dunque salterà la partita con l’Argentina, in programma martedì al Wanda Metropolitano, lo stadio dell’Atletico Madrid.

David Silva lascia il ritiro della Spagna

Dunque il c.t. Lopetegui ha lasciato libero David Silva, che al ritorno dalla trasferta tedesca ha ricevuto il permesso del selezionatore per lasciare il ritiro. Secondo quanto riferisce la ‘Espn’ il giocatore potrebbe essere andato via dal ritiro della nazionale spagnola per sopraggiunti problemi al figlio, Mateo, nato prematuro alla fine del 2017. David Silva a causa delle difficili condizioni del piccolo aveva saltato più di una partita del Manchester City nel mese di gennaio. Tutti quegli stop avevano fatto nascere tante voci, alimentate dai tabloid inglesi. Poi il 3 gennaio l’ex Valencia ha chiuso ogni discussione con un post sui suoi profili social rendendo noti i problemi del suo primo figlio.

I problemi di salute del figlio di Silva

“Mio figlio Mateo sta combattendo giorno dopo giorno, lui è nato estremamente prematuro e sta lottando per la sua vita”, aveva scritto Silva, che aveva chiesto anche il rispetto della sua privacy. Mentre il tecnico del City Pep Guardiola senza batter ciglio aveva concesso tutto il tempo di cui aveva bisogno il campione del mondo e in una conferenza stampa disse: “Silva è libero di prendere le decisioni che ritiene più opportune perché le vicende familiari contano più di ogni altra cosa”. Adesso la speranza è che non siano nuovamente seri i problemi di salute del piccolo Mateo.