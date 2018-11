David Pizarro ha annunciato che domenica prossima giocherà la sua ultima partita. Il cileno lascerà il calcio a 39 anni e chiuderà una carriera splendida. Il meglio lo ha dato in Italia con la Roma, con l’Inter vinse uno scudetto, con il Manchester City conquistò la Premier League nel 2011-2012. Parlando con il quotidiano ‘La Tercera’ ha detto che è giunto per lui il momento di lasciare l’attività, ma c’è da scommettere che il ‘Pek’ non lascerà il mondo del calcio:

Per tutti arriva il momento di lasciare, ora lo è anche per me. Sono io che lascio il calcio e non il calcio che lascia me. Questa è una decisione elaborata da tempo. La maggior parte delle persone mi ha chiesto di ripensarci e proprio per questo è stato più difficile.

La dichiarazione d’amore di Pizarro alla Roma

David Pizarro ha giocato parecchie stagioni in Serie A e non ha dimenticato per niente la sua esperienza italiana. Gli anni migliori della carriera dice di averli vissuti nella Capitale:

Il meglio l’ho dato con la Roma. La Champions League, la lotta per lo scudetto contro una squadra così forte come l’Inter di Mourinho. Anche con l’Udinese ho vissuto belle stagioni, abbiamo portato la squadra in Champions per la prima volta in 90 anni, ma la mia seconda pelle è la Roma.

La carriera di David Pizarro

Il regista cileno, che nei suoi anni migliori si giocava la palma di miglior regista con Andrea Pirlo, in Italia è arrivato giovanissimo. Nel 1999 fu acquistato dall’Udinese, ci mise un po’ per ambientarsi, ma quando cambiò posizione – da trequarista a regista – divenne un giocatore fenomenale. Nella stagione 2005-2006 gioca con l’Inter, poi firma per la Roma, sei stagioni, tre trofei, due scudetti sfiorati. La Premier vinta con il Manchester City, tre campionati con la Fiorentina prima di tonnare in patria.